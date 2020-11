Veel kahe laskesuusakoondise liikmed nakatusid MK-etapi eel koroonaviirusega

Soomes Kontiolahtis algab nädalavahetusel laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg. Lisaks Venemaa, Läti ja Moldova koondise liikmetele on positiivse COVID-19 proovi andnud veel ka Prantsusmaa ja Rumeenia koondise liikmed.

Rahvusvaheline Laseksuusaliit (IBU) kinnitas, et Prantsusmaa ja Rumeenia koondises on antud positiivsed koroonaproovid. Nakatunud sportlaseid ja personaliliikmeid on teavitatud ning nad siirduvad eneseisolatsiooni.

Prantsusmaa koondise puhul andis Soome terviseamet teada, et nende liikmed ei pea karantiini jääma. Täpsem informatsioon saabub lähiajal.