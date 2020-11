Kalev Ermits: osad koroonapositiivsed on meie hotellist

"Oleme siin kolm päeva rajal käinud ja kaks päeva tiirus. Rajal tunnen end endiselt hästi, tiirus on olukord kontrolli all. Väga huvitavad tuuled on siin, eile oli ühelt poolt, täna teiselt. Hästi peab tuulelippu jälgima," rääkis Ermits intervjuus ERR-ile. Eestlane lisas, et kui on võimalus, siis eelistaks ta pigem eestpoolt startida. "Tänane ja eilne treening näitasid, et rada on läinud treeningu jooksul selgelt pehmemaks. Kui on võimalik, siis ma kasutaks ära, et eestpoolt startida."

Kuidas Ermitsale meeldib, et hooaeg algab pika, 20 km tavadistantsiga? "Mina arvan, et see 20 km meestele on päris hea hooaja esimeseks võistluseks. Saab korralikult sõidurütmi sisse, sest see on natuke rahulikuma stiiliga võistlus. Veel saab rohkem aega, et laskmiskindlust otsida. Kui on hästi kiire teade, siis seal on alati palju rabistamist. Mulle pigem selline rahulik sobib," jätkas Ermits. "Homme on ikkagi eelkõige tiirus vaja korrektne olla. Viimased kaks treeningut on näidanud, et olen võimeline väga hästi laskma. Eelkõige ootan endalt, et tiirudes puhas töö teha."

Viimastel päevadel ei saa ka laskesuusatajad üle ega ümber koroonajuhtumitest. Viie erineva koondise liikmed on andnud positiivsed proovid. Kuidas see on Eesti koondist mõjutanud? "Otseselt see mind häirinud ei ole, aga meie hotellist on need samad juhud ja selles mõttes tasub läbi küll rohkem mõelda, kas tasub läbi käia ja söömas oleme kõik lõppude lõpuks väga lähestikku. Loodame, et saame kontrolli alla selle asja," rääkis Ermits. "Praegu on küll nii, et hotellitoast käid ainult trenni tegemas ja söömas. Üleliigseid käimisi pole ja teistega saab põgusalt juttu ajada raja peal, aga hotellis küll keegi kuskile toppama ei jää ja koridoris teist ei oodata. Kõigil on oma kindel siht punktist A punkti B ja kähku oma tuppa tagasi. Meile on praegu tehtud siin kohal olles üks test, õhtul tuleb teine veel. Naised tegid teise hommikul ära."

Kogu tänavuse maailmakarikahooaja kannab üle Eesti Rahvusringhääling.