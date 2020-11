VIDEO | Vaata, kuidas Tomingas viimase tiiru nulliga läbis

Lamadestiirus kõik märgid alla lasknud Tomingas tuli püstitiiru kuuendana ja tabas kindlalt tegutsedes ka seal kõik märgid, minnes viimasele ringile neljandana.

"Lasin nulli ära püstitiirus ja siis mõtlesin, et kurat küll, nüüd peab panema, nüüd ei saa enam alla anda, peab minema!" rääkis Tomingas muheledes. "[Viimase tiiru eel] olin rahulik. Teadsin, et liigun normaalselt. Ma ei kaotanud pead. Tundsin, et sõit oli siiani kontrollitud ja tuleb, mis tuleb."

Viimasele ringile läks Tomingas neljandana, lõpuks sai ta seitsmenda koha, kaotades võitjale Hanna Öbergile 56 sekundiga. "Igal pool karjuti ja hooldemehed andsid kohe teada, mis seis on. Vastik ärevus tuli sisse, et peaks nagu andma, aga samas ei tea enne suurt tõusu, kas tasub end sodiks sõita," arutles Tomingas. "Oligi see tunne, et kurat, pakutakse, aga ei suuda vastu võtta. Olen aus, sõidutunne ei olnud maksimaalselt hea, aga selle juures ikka hea sõit. Täna olid juba jalad rasked. Krampe ei olnud, aga päris raske oli lõpus nende jalgadega lükata."

Öberg oli ka rajal kiireim suusataja, Tomingas oli 21. sõiduajaga, jäädes rootslannale sõidus alla 42,4 sekundiga.