Tobreluts: kaks-kolm trahvi oli palju, aga küll need nullid ka tulevad

Talihärm eksis lamadestiirus kahel lasul. "Ma arvan, et täna oli asendi mõttes hea tunne. Arvan, et eksimused olid vasakul pool. Lugesin tuult võib-olla valesti ja oleksin pidanud teisele poole parandusi tegema. Pealelaskmise ajal oli juba näha, et tuulelipp võib vähe liikuda, aga tegelikult mõjutab tuul päris palju," rääkis Talihärm intervjuus ERR-ile. "Rajal oli kehv tunne. Ei saa rahul olla. Arvan, et see on ajutine. Ei osanud enne küll ette öelda, aga rajal tundsin, et ei ole väga hea. Loodame, et läheb paremaks."

Tuuli Tomingas (0+3; +2.24,4) sai 72., Regina Oja (1+2; +2.39,3) 82. ja Kadri Lehtla (1+3; +3.43,3) 100. koha.

"Kaks-kolm trahvi oli täna palju, aga kogu maailm oli hädas," kommenteeris eestlannade laskmist koondise peatreener Indrek Tobreluts. "Keskmisest lasti rohkem trahve. Ilmselt 1100 meetrile merepinnast tulek on põhjuseks, kohanemine nõuab aega. Loodame, et järgmised võistlused lähevad paremini."

Ka Kontiolahtis oli teadesõidus näha, et laskmisega on Eesti naistel probleeme. "Kontiolahti tingimused olid oluliselt teised. Seal olid tugevad tuuleiilid ja oligi raske lasta," jätkas Tobreluts. "Kõikide tüdrukute nõrgad kohad tulid just sel ühel päeval välja. Täna oli Johannal esimeses tiirus kaks lasku ääre peal, väga raske on siin hinnata tuule tugevust, oli ilmselt natuke tugevam sellest, mis arvas. Reginal oli tugev laskmine, aga näpuvead tulid samuti kella 3-4 suunas. Mööda ääri käisid meie tüdrukud. Natuke oli õnne vaja."

Tomingase laskmist põhjendab Tobreluts ebakindlusega. "Tehniliselt ei tee ta midagi teistmoodi või valesti. Tänased tingimused samamoodi - on raske tiir, eriti kui meretasapinnalt tulla, ja seda enesekindlust ta täna juurde ei saanud, aga ma usun, et hooaja peale ta kohaneb sellega ja küll need nullid tulevad. Suusatades ta sel viimasel ringil enam motiveeritud polnud, et end ribadeks sõita. Hea, et ta sealt 59. kohalt jälitusse ei pääsenud, saab lisapuhkepäeva ja valmistuda järgmisteks sõitudeks."

Laupäeval sõidavad naised 4x6 km teatesõitu. Kõiki laskesuusatamise MK-etappe näeb otseülekandes ERR-i kanalites.