Tobreluts Tomingasest: Tuuli tulemus ei olnud minu jaoks suur üllatus

"Siin tuleb võtta üks ring korraga ja väga pikalt ette ei saanud mõelda. Tuuli on lamades väga head laskekindlust näidanud ja püstitiirud on sellised, kus viimasel ajal hakkab enesekindlus tagasi tulema. Enne MK-etappi Rootsis oli raskusi just püstitiirus ja seepärast väga suurelt ei julge mõelda enne kui püstitiir on selja taga. Enne ei julgenud rõõmustada ka, kui näed Tuulit finišisirgel. Kunagi ei tea, mis võib rajal juhtuda," võttis Tobreluts intervjuus ERR-ile kokku rajal olnud emotsioonid.

Tomingal oli pühapäevane võistluspäev neljas intensiivne päev järjest. Kas nii pidigi olema? "Natuke läks see plaan sassi, sest kui Tuuli siia tuli, siis ta ei tundnud end hästi. Ühele intensiivsele päevale oleks pidanud järgnema taastav treening, aga selle intensiivse päeva lükkasime edasi puhtalt selle tõttu, et ta ei tundud end hästi. Kindlasti see avaldas täna mõju, aga kõik naised, kes eile 15 km sõitsid ei tundnud täna värskust. See ei ole reaalne. Ma arvan, et olime võrdes seisus," jätkas Tobreluts Tomingase võistluse analüüsimist.

Tomingas näitas kogu sprindi ajal välja enesekindlust. "Kui sa tunned end rajal hästi, siis see kandub ka tiiru üle," kirjeldas Tobreluts tagamaid. "Ta on fookuse tiirus paika saanud. Pigem on siiani olnud hooletuse vead. Varasemalt muutus ta vahepeal lohakaks, hakkas trahve tulema, tekkis ebakindlus ja liigne punnitamine. Nüüd ta on selles hetkes väga hästi kohal, vähemalt kaks päeva on olnud, ja püstitiirud väga hästi sooritanud."

Eelmine hooaeg läks Tomingal kehvasti. Sellel aastal on justkui sammu veelgi kõrgemale astunud. "Ma arvan, et igal sportlasel on tõuse ja mõõnu. See, mis eelmisel aastal juhtus, seda ilmselt sellel aastal üle ei oleks elanud. Selles mõttes oli oluline siin selgelt paremini hooaega alustada. Need probleemid on teada, kust need tulid ja õnneks on need hetkel kõik ületatud. Tuleviku osas ei ole midagi kindlat," jätkas Tobreluts.

Suurte riikide taustajõududega ei taha Tobreluts Eestit võrdlema hakata, kuid tunnistab, et nõrka kohta koondisel ei ole. "Juhuse hoolde ei jää midagi. Keerulistes oludes on raske suurriikidega võidelda, samas ei ole põhjust, miks peaks neile alla jääma. Siin ei ole midagi teha, selliseid taustajõude ei saa meil kunagi olema," ütles Tobreluts. "Meil on hooldetiimis väga kogenud mehed, kes teevad minu arust väga head tööd."

Tobreluts on küll tagasihoidlik mees, kuid mida tunneb treeneri süda, kui sportlasel läheb MK-etapil niivõrd hästi? "Hea tunne on, seda on raske kirjeldada, aga see ei olnud minu jaoks selline vau, et nüüd on midagi müstilist," tunnistas Tobreluts. "Kuna Tuuli näitas juba eile TOP30 sõiduaega, siis laskesuusatamises on nii, et kui suudad sõita 30 parema hulka puhta sõiduajaga, siis nulliga lastes sõidadki seal kümne hulgas. Tuulil oli täna perfektne laskmine. Ta ei teinud täna suurt imet siin."

Edasi ootab koondist üks rahulik treening, üks puhkepäev ja üks lahtisõitmine järgmiseks võistluseks. Kõiki laskesuusatamise MK-etappe näeb otseülekandes ERR-i kanalites.