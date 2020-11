Kalev Ermits: laskmisega võin rahule jääda, suusasõiduga mitte

"Laskmisega võib rahule jääda," kommenteeris Kalev Ermits kahte trahvi intervjuus ERR-ile. "Minu viimaseid treening- ja kontrollvõistlusi arvestades on see päris okei. Viimasega püstitiirus kiirustasin, võib-olla oleks pidanud hingama korra rohkem ja võitlema selle lasu nimel. Lamades oli ka enda näpukas. Neid trahve oleks tulnud täna vältida."

Ermits lisas, et suusasõiduga ei saa samuti rahule jääda. "Kaotust oli selgelt palju. Viimasel ringil püüdis norrakas mu kinni, peas olin valmis tal taga istuma, aga keha ei tulnud järgi. Kui maha jäin, siis tuli sekundeid hulgaga. Tänased rajaolud võtsid suure tüki lihastest, nüüd tuleb taastuda."

Ka Zahkna tunnistas võistluse järel, et ei saa suusasõiduga rahule jääda. "Pettumustvalmistav sõit. Laskmine.. nii tuulevaikset ilma pole ammu olnud. Kui vähegi ära taastud, siis ei olnud keeruline nulli lasta. Kahju, et esimene tiir läks mööda. Teiselt poolt, kolmandas tiirus tuli teine lask nibin-nabin alla. Sõit oli selgelt uimane. Kui kiirem sai mööda, siis võimaldas keha punti minna ja sõita, aga ju siis on mingi väsimus sees või mis iganes. Aga see on lähtepunkt ja hakkame korrigeerima."

Siimer seevastu nautis võistlust väga. "Mulle tänane võistlus meeldis. Võrreldes eelmise aastaga oli tunne täna raja peal oluliselt parem," ütles Siimer. "Ma olen selle suvega vastastele isegi järgi jõudnud. Edasi on vaja samamoodi teha trenni ja võistelda ning siit saab ainult paremaks minna samm-sammu haaval."

Eesti mehed asuvad võistlustulle taas pühapäeval, kui Kontiolahtis sõidetakse 10 km sprindidistants. Võistlusele saab kaasa elada ERR-i kanalites.