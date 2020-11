Tobreluts: see on iga inimese enda vastutada, et see karussell käima läheks

Viimase kahe päeva jooksul on Kontiolahtist tulnud uudiseid, et seitsmest erinevast koondisest on tuvastatud koroonapositiivne inimene. Kui keeruliseks koroonaviirus üldse sportlaste elu on Soomes muutnud? "Meil on kohustus käia iga kolme päeva järel tegemas COVID-19 testi. Täna hommikul tegime teise testi. Ülemäära palju see energiat ei võta. Sportlaste hotellis on testimiskoht ehk kaugele sõitma ei pea ja protseduur ise võtab paar minutit aega, läheb suhteliselt ladusalt," rääkis Tobreluts intervjuus ERR-ile.

Kas teiste koondiste positiivsed koroonajuhtumid teevad ka Eesti koondise peatreenerit ärevaks? "Jah, kuna enamus neist on asümptomaatilised, siis ei tea kunagi, kust see ootamatus tulla võib," ütles Tobreluts. Kas ta on sportlastele ka sõnad peale lugenud? "Seda räägitakse siin igal pool ja midagi üle rääkida.. tegelikult on seda juba pool aastat räägitud ja siin tuletatakase seda eriti meelde. Tegelikult on see iga inimese enda vastutada, et see karussell käima läheks. Kui see siin liikvele läheb.. keegi on hooletu, käib liiga palju poes või teistes ringkondades, siis lihtsalt lõpetatakse see üritus siin päris kiirelt ära. Tegelikult on see iga inimese südametunnistusel ja seda tuletatakse ka kogu aeg meelde."

Rääkides võistlusest, siis tunnistab Tobreluts, et rada läheb Kontiolahtis järjest pehmemaks. Stardigruppe pole peatreener veel üles andnud. "Eeldatav tugevaim distantsimees alustab eespoolt ja sellises järjekorras me läheme. Ilmselt Rene Zahkna, Kalev Ermits ja Kristo Siimer sõidavad meestest homme," ütles Tobreluts, kes ei ole ka naiste osas veel lõplikuid otsuseid teinud.

"Hetkel on kogu võistkonnal selline rahuldav seisund. Saame laupäeval, pühapäeval täpsemad vastused. Kõige tähtsam on see, et sportlastel on tervised korras ja kõik on valmis startima," ütles Tobreluts. "Tiirus on olud olnud suhteliselt keerulised. Tuultele avatud tiir, aga õnneks on see kõigile ühtemoodi ja loodan, et saame sellistes oludes hakkama."

Kogu tänavuse maailmakarikahooaja kannab üle Eesti Rahvusringhääling.