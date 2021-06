9. juunil toimuvad Maidlas Heino Lipu mälestusvõistlused

Legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu sünnikoha lähedal Ida-Virumaal Maidla mõisakompleksis on esikohapretendendiks valitsev Eesti meister Jander Heil, kelle isiklik rekord on 19 meetrit ja 81 sentimeetrit. Kui sportlane tõukab Maidlas esmakordselt üle kahekümne meetri, siis on korraldajad talle välja pannud eripreemia. Kuulitõukeringi astuvad ka möödunud aasta esikolmikumehed Karl Koha ja Raido Kalbach. Naistest on võistlustules Berit Saar ja Anna Romanenko.

Mälestusvõistluste rekord (20.78) on 2013. aastast bulgaarlase Georgi Ivanovi nimel. Naistest on võistluste tippmark Kätlin Piirimäe nimel, kelle võidutulemus kaks aastat tagasi oli 15.86.

Tunnustatud kergejõustikuekspertide hinnangul ja edetabelite põhjal oli Heino Lipp 1947. aastal maailma parim kuulitõukaja ja 1948. aastal maailma parim kümnevõistleja.

Aastatel 1946–1951 juhtis Heino Lipp kuulitõukes Euroopa edetabelit, parandades ka kuuel korral Euroopa tippmarki. Heino Lipp oleks olnud peafavoriit kümnevõistluse olümpiavõidule 1948. aasta Londoni olümpial. Kahjuks ei lubatud legendaarset atleeti piiri taha võistlema. Heino Lipu kuulitõuke rekord 16.98 on Eesti kergejõustikuvõistlustel finaalivääriline tulemus tänasel päevalgi.

Heino Lipu sünnist möödub 21. juunil 99 aastat.