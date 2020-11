Tarmo Klaar: seis vormel-ühes on keeruline

"Kui Schumacher võite võttis hirmsasti, siis tema võistkonnakaaslane ei tohtinud temaga võidu sõita, kuigi võistkonnakaaslane ei pruukinud seda teada," lausus Klaar.

"Sellepärast, et Rubens Barrichello lepingus ei olnud sellest sõnagi. Küll aga oli Michael Schumacheri lepingus sees, et tema oli esisõitja. Aga ta pidi sõitma kõigi teiste võistkondade sõitjatega võidu."

"Tänasel päeval on seis selline, et alates 2014. aastast, kui kasutusel on hübriidjõuallikud, on Mercedes tehniliselt teistest nii palju üle, et Hamiltonil jääb üle võidu sõita ainult oma võistkonnakaaslasega. Sest teised on lihtsalt tehniliselt nii palju maas," lausus Klaar.

Klaar ei soovi alatähtsustada Hamiltoni rolli. "Masin ise ei sõida. Masin võib väga hea olla, aga kui ta seal garaažis seisab, siis ta seal seisab. Küll see autojuht roolis peab ka olema vormelipiloot."

"Aga seis vormel-ühes ongi keeruline, sellepärast et reeglimuudatused, mis toodi sisse rohemõtlemise rõhutamiseks, on teinud karuteene," jätkas ta. "Ega Hamilton pole milleski süüdi. Lihtsalt Mercedes on väga hästi ette valmistanud tehnika ja teised ei ole järele jõudnud."

"Tema on ju sillas ja väga rahul, aga kõik ümbritsevad ei ole rahul ja ülejärgmisest aastast muu hulgas sellepärast, et seis vormel-ühes on nii hull nagu ta on, jällegi tehnilised tingimused muutuvad, autod tulevad natuke teised ja loodetavasti siis hakkab midagi muutuma."

F1 sarjas sõidetakse sel hooajal veel kaks etappi Bahreinis (29. novembril ja 6. detsembril) ja üks etapp Araabia Ühendemiraatides (13. detsembril).