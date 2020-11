HC Kehra duubelmeeskonna peatreener: ei nõustu ekspertide uute reeglitega

Käsipalli meeste esiliiga on viimastel aastatel pakkunud ohtralt põnevust, tasavägiseid mänge, aga ka rekordilisi seeriaid. Tänavusel hooajal algab kohe viies voor ning kui meeskondadel peetud kolm-neli mängu, on üheksa osaleja seas vaid üks tiim kaotuseta ja üks võiduta ehk põnevus pole kuskile kadunud.

Kuue punktiga troonivad tabeli tipus HC Tallinn 2 ja juba 33 mängu esiliigas kaotuseta püsiv Põlva/Arcwood, ent tiitlikaitsjal on üks kohtumine varuks. Kolmel meeskonnal on neli punkti ja kolmel tiimil kaks ning vaid pärast viieaastast eemalolekut meeste sarjadest naasnud Valga Käval pole veel punktiarvet avanud.

HC Tallinn 2 tahab Põlva/Arcwoodi võimu murda

Pühapäeval kohtusid kaks seni kaotuseta meeskonda Viimsis ja pakkusid tasavägise lahingu. HC Tallinn 2 juhtis avapoolajal kolme väravaga, aga Põlva/Arcwoodi kaitse koos ekskoondislasest väravavahi Kristjan Kukega pöörasid kohtumise endi kasuks ning võitsid 30:27 (14:13).

Eelnevalt oli 2015. ja 2018. aasta esiliigahõbe HC Tallinn 2 alistanud kindlalt kaaslinlased Oskarist ja Kävali ning olnud võõrsil üle 2017. ja 2018. aasta liigavõitjast Tartu Ülikoolist. "Oleme hooaja algusega väga rahul – nii tulemuste kui mängupildiga," tunnistas HC Tallinn 2 eestvedaja Martin Pihlamägi.

"Arcwoodiga oli nagu alati väga pingeline heitlus kahe võrdse meeskonna vahel. Jäime küll alla, aga sel hooajal teeme põlvalaste elu raskeks. Nad on esiliigas juba liiga kaua võitmatuna püsinud ja loodan, et nüüd võidame meie. Koosseis on meil säilinud ja lisandus suurte kogemustega Janis Selge, kes palju juurde annab," sõnas Pihlamägi.

"Tänavuse hooaja uute reeglitega kaotame ehk veidi esiliiga põnevuses ja tasemes, kuid kindlasti võidavad noored. Näiteks Põlva Coopis ja Kehras saavad mängida need, kes varem vähem platsile said ja nii võib esile kerkida mõni uus pallur, kellest tipptegija kasvab," hindas tänavu Tallinn 2 särgis 14 väravat visanud Pihlamägi.

Janar Mägi: iga võit on boonus

Erinevalt eelmistest aastatest ei tohi tänavu esiliigas võistlevad meistriliiga klubide duubelmeeskonnad kasutada "ematiimi" pallureid. Üks, keda uus reegel puudutab, on HC Kehra/Primend, kes alustanud hooaega kahe võidu ja kahe kaotusega. Kohalikele noortele pakuvad Kehras tuge ülikogenud Jaan Kauge, Indrek Lillsoo ja Kaupo Liiva.

"Ma päriselt ei nõustu uute reeglitega, aga nii meie ekspertgrupp otsustas. Eriti kahju on, et me ei saa 2005. aastal sündinud poisse kasutada. 15-aastastele oleks väga kasulik meeste vahel treenida ja mängida, need hindamatud kogemused jäävad nüüd saamata," arvas HC Kehra/Primendi peatreener Janar Mägi.

"Meie eesmärgiks on sel hooajal mängida ja iga võit on boonus. Avavoorus HC Viimsi/Tööriistamarketi alistamine oli väikeseks üllatuseks, aga Hannes Hapsalo oli siis väravas täielik kosmos – tõrjeprotsent ulatus 50 lähedale. Tartu Ülikooli vastu tegime hea avapoolaja, aga jäime teisel hätta ning Oskar mängis meid kavalusega üle," sõnas Mägi.

"Ma ei saa meie noortelt oodata, et nad igas kohtumises samasuguse kindlusega tegutseksid. Vahel jääb ikka palju oskuste või tehnika taha, aga teeme selle hooaja ära ja siis on näha, kas keegi esindusmeeskonda murrab. Hetkel päris uksele koputajaid veel pole või kui, siis Jaan Kauge," vihjas Mägi muiates 43-aastase ekskoondislase suunas.