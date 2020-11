EM-il hästi esinenud 16-aastane Eesti judoka unistab olümpiakullast

Tegelikult oleks Lipard sel sügisel pidanud hoopis Riias alla 18-aastaste judo EM-il võistlema, ent võistlus jäi ära. Ettevalmistus oli aga tehtud, nii otsustasid treenerid, et vaid 16-aastane nooruk võiks osaleda hoopis Horvaatias, alla 21-aastaste EM-il. Lipard ise ütleb, et see temas mingit paanikat ei tekitanud.

"Tegelikult see just võttis selle närvilisuse ära, ma ei pidanud midagi näitama. Kõik teavad ja saavad aru, et ma olen kõige noorem seal," rääkis Lipard intervjuus ERR-ile.

Horvaatias alistas Lipard kolm vastast ja jõudis pronksimatši, kus jäi alla endisele noorte maailmameistrile. "Vastane oli väga tugev ja loomulikult tahtsin võita. Kui sa kaotusele mõtled, siis sa ei saa lihtsalt maadlema minna. Aga jah, praegu läks niimoodi," jätkas Lipard.

Treeneritele Lipardi tugevad esitused üllatuseks ei olnud. Nelja-aastaselt judoga alustanud nooruk on Aavo Põhjala sõnul juba mitu aastat silmapiiril olnud, juba on tal ette näidata ka noorte olümpiapäevade pronks.

"Ma lootsin ja uskusin, et kaheksa hulka ta on võimeline tulema ja nii ka läks. Medal oleks ilmselt olnud juba natukene müstika, selleks oleks pidanud olema juba hästi palju õnne. Ütleme nii, et see oli maksimumkoht talle sellelt võistluselt," rääkis Lipardi treener Aavo Põhjala.

Põhjala sõnul on Lipardil kõik eeldused tippu tõusta, aga tööd on samuti veel palju vaja teha. See, mis tema puhul on positiivne, võib kohati olla ka natuke takistuseks.

"Ta ei karda kedagi. Ükskõik kellega ta maadleb. Ja teiselt poolt on see ka natuke takistav tegur, et ta võtab kõiki nii, et ma nagunii lähen ja võidan ja nii ei suuda ta kõikideks matšideks alati keskenduda. Siin on tegelikult päris pikk töö ees ära teha," jätkas Põhjala.

Kuhu Lipard ise välja tahab jõuda? "Loomulikult olümpiale, olümpiamedalini. Ja hea oleks, et see oleks kuld. Esimene kuld Eestis," ütles Lipard. Mida selleks teha tuleb? "Selleks tuleb väga palju veel pingutada," teadis Lipard.