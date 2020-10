Eesti judokad hakkavad segases seisus jahtima kulla hinnaga OM-punkte

Koroonakriisist mõjutatud aastal on Eesti judomaadlejad laagrites siiski käia saanud. Treeniti nii Sloveenias kui hiljuti Türgis. Paratamatult peab aga mingit mõju avaldama võistluspaus, mis on kestnud alates veebruarikuust.

Rahvusvaheline võistluskalender, sealhulgas ka olümpiakvalifikatsiooni punkte andvad judoturniirid, pidanuks alguse saama septembris. Praeguse seisuga on olukord aga segane.

"Sel nädalavahetusel on Budapestis esimene ja tundub, et ka viimane kõrgema tasemega olümpiakvalifikatsiooniturniir. Võimalik, et Euroopa meistrivõistlused toimuvad novembri keskel, aga see selgub üsna pea," rääkis ERR-ile Eesti Judoliidu president Aavo Põhjala.

Grigori Minaškini šansid Tokyo olümpiamängudele pääseda on tänu edukatele turniiridele head. Seega sai Minaškin endale lubada ka Budapesti Grand Slami vahele jätmist, ehkki ükski vigastus teda otseselt ei sega.

Nii Kuusiku, Kaljulaidi kui ka Tõniste jaoks on aga iga kvalifikatsioonipunkt praeguses seisus kulla hinnaga. See tähendab, et võistlustega seotud ebamugavused tuleb igal juhul üle elada.

"Reeglid on üliranged, kogu sõidu peale tuleb teha kuni kaheksa koroonaproovi, mis on kindlasti üsna ebameeldiv," selgitas Põhjala. "Arvan, et paljude maade sportlasi pole, teatud piirangud on Euroopas ikkagi üsna karmid."

Tegelikult võinuks ka Eesti rahvusvahelisse judokalendrisse tänavu korraliku panuse anda, kuid Tallinnas 9.-10. oktoobril toimuma pidanud MK-etapp tuli ära jätta.

Tõsi on see, et Tallinna turniir poleks olümpiakvalifikatsiooni punkte andnud. Võistlus võinuks siiski huvi tekitada, aga probleemiks said ka reisipiirangud, sest turniiri ettevalmistamise faasis kehtisid Eestis reeglid, kus kolmandatest riikidest pärit sportlastele veel kohustusliku eneseisolatsiooni vabastust veel antud poldud.

"Me olime seda valmis korraldama, kõik ettevalmistused olid tehtud, aga pidin lõpuks üsna raske südamega ütlema ei," rääkis Põhjala. "Järjest tulid äraütlemised, näiteks 70 inimesega siia saabuma pidanud Venemaa koondis, samuti loobus tugeva koondisega Prantsusmaa. Lõpuks oli meil üles antud 50 sportlase ringis, isegi lätlased poleks ehk tulnud, kuna neil olid karantiiniprobleemid."

"Me oleks olnud üsna suures miinuses ja puhtalt majanduslikult ei olnud mõistlik seda korraldada. näide on Dubrovnikust, seal toimus Europe Cup ja võistles neli-viis riiki. minimaalne võistlejate arv võiks olla 200-250 maadlejat, alla selle on kindlasti katastroof," arvas Põhjala.

Eesti judo ei koosne vaid olümpiakandidaatidest. Laiemat kandepinda tõestas oktoobri teine nädalavahetus. Poolas peetud kadettide ehk alla 18-aastaste vanuseklassi Euroopa karikaetapil võitsid Eesti sportlased neli medalit.

Esikoha saavutasid Darja Mihhailova ja Anna Liisa Nurm, koondise liider Viljar Lipard pääses finaali ning oli etapil teine.

Eesti koondise järelkasvust ja edukast turniirist andis ülevaate Tartu Do klubi treener Egert Ehari, kes on ühtlasi Euroopa karikaetapi võitja Anna Liisa Nurme juhendaja.

"Tegelikult see Poola võistlus oli kõige esimene kadettide võistlus pärast talveperioodi. Minuteada pole sellist asja kunagi varem olnud, et Eesti koondis vähemalt kadettide arvestuses nii paljude medalitega tagasi tuleb," tõdes Ehari.

"Neid turniire on kokkuvõttes päris palju. Kui planeerida võistluskalendrit, ei saagi igale poole minna, see ei ole vormel-1 sari või ralli. Valitakse vastavalt treeningplaanile ja sellele, kuhu on mugav minna. Tavaliselt on suurte turniiride juures ka laager."

Erinevalt olümpiakandidaatidest pääsesid kadetid suurematest ebameeldivustest. "Kadettidel on natuke leebemad reeglid, sest osalejaid on natuke vähem. Meie pidime kodus 72 tundi enne võistlust testima, kogu aeg pidime kandma maski, aga koha peal ei pidanud rohkem testima. Tagasi tulles pidime kohe lennujaamas testi tegema ja seitse päeva kergemate reeglitega karantiinis viibima. Nüüd saame juba normaalset elu jätkata," rääkis Ehari.

Riias toimuma pidanud kadettide Euroopa meistrivõistlused Riias jäävad ära. Nüüd lähevad mitmed sellesse vanuseklassi kuuluvad eestlased võistlema hoopis juunioride EM-ile, mis peaks toimuma novembris.