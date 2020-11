Ujumistalent Jefimovat võistluste ärajäämine ei heiduta: mul on ees päris pikk karjäär!

"Alustasin, kui olin umbes kuueaastane," rääkis Jefimova intervjuus ERR-ile. "Ema pani mind ujumistrenni, sest ta tahtis lihtsalt, et oskaksin ujuda. Olen proovinud ka mitut teist spordiala - mängisin tennist, käisin kergejõustikus ja aeroobikas."

Tõsisemalt keskendus noor talent ujumisele üheksa-aastaselt ning Eesti meistrivõistluste medalivõitja sai temast juba enne 11. sünnipäeva. Julge sammu astus ta eelmisel aastal, kui otsustas Sillamäelt Tallinnasse õppima ja treenima tulla.

"Tahtsin proovida, kuidas mul siin koolis ja trennis läheb. Praegu olen sellega väga rahul ja õnnelik, et otsustasin siia tulla," tõdes Jefimova. "Hakkasin rohkem ÜKE-t tegema ja ujumise aeg läks pikemaks, tulid ka hommikused trennid."

"2019. aasta suvel tuli ta enne Eesti meistrivõistluseid Tallinnasse ja sooviski pikas basseinis trenni teha," meenutas treener Henry Hein. "Enne seda oli ta Martin Liivamägiga ühendust võtnud ja läbi selle ta sattuski minu rühmaga treenima."

"12-aastaselt tulla üksi võõrasse linna, uus klubi, uus kool - see, kuidas ta on hakkama saanud ja kuidas ta suudab ennast kokku võtta, eriti võistlustel, eristab teda teistest," rääkis Hein.

Nädal aega tagasi püstitatud Eesti rekord 200 meetri rinnuliujumises treeneri jaoks suur üllatus polnud. "Teadsime, et ta on nendeks aegadeks selle aastanumbri sees võimeline. See on tal loomulik areng, väga suurt üllatust meile ei olnud," tõdes Hein.

Lisaks 200 meetri tippmargile on ka Jefimova sprindirekord väga heast klassist, kuid võrreldes just nende tulemustega on 100 meetri rekord praegu veel natuke tagasihoidlikum. "See on puhas juhus, me ei oska seda praegu isegi põhjendada. Kuidagi on nii sattunud, et kiirus on, vastupidavus on, aga sadat ei ole ta seni osanud kokku panna. Eks katsume järgmine kord need vead ära parandada," rääkis Hein.

Koroonakriisi tõttu ei toimunud sel aastal rahvusvahelisi tiitlivõistlusi. Seetõttu lükkus näiteks edasi Jefimova debüüt juunioride Euroopa meistrivõistlustel. "Mind see väga ei häiri, kuna olen veel nii noor. Mul on veel päris pikk karjäär ees," kinnitas Jefimova.

Koduseid võistlusi on sel aastal kalendris veel kaks. Järgmisel nädalavahetusel toimuvatel Eesti noorte meistrivõistlustel teeb Jefimova koos finaalidega üle 20 stardi.