Maria Romanjukile pakkus 100 meetri rinnuliujumises tugevat konkurentsi temast kümme aastat noorem Eneli Jefimova. Järgmisel nädalal 13. sünnipäeva tähistav Jefimova ujus juunioride Eesti rekordi, Romanjuki poolteist sekundit parem võiduaeg 1.06,25 on uus Eesti rekord.

"Olen väga rahul, minu eesmärk oligi parandada minu EM-i tulemust," sõnas Romanjuk intervjuus ERR-ile. "Seal ma ei jäänud rahule, sest tegin palju vigu. Tulingi siia, et Eesti rekord ujuda. Enely on väga tubli ja ma olen õnnelik, et ta on olemas, sest konkurents viibki edasi!"

Meestest ujus päeva parima tulemuse Daniel Zaitsev, kes läbis 100 meetrit liblikat 50,93 sekundiga. Kregor Zirgile kuuluvast Eesti rekordist jäi lahutama kolm sajandikku.

"Peamiseks eesmärgiks oli ujuda üle Eesti rekord, aga seekord jäid jälle mõned sajandikud puudu," tõdes Zaitsev. "75 meetrit oli kõik plaanipäraselt, aga viimased 25 meetrit olin täiesti läbi, üritasin tehnikat säilitada."

Joonas Niine tuli Eesti meistriks 100 meetri rinnuliujumises, kuna selle ala esinumber Martin Allikvee keskendus reedel 200 meetri kompleksujumisele. Heal tasemel konkurents oli ka meeste 200 meetri seliliujumise finaalis, mille võitis Armin Evert Lelle. Ees on veel kaks võistluspäeva.