Käsipalli meistriliiga kolmapäevased mängud lükkuvad edasi

Plaani järgi pidanuks Viljandi HC võõrustama Põlva Servitit ning Kehras läinuks vastamisi HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Tallinn. Neljast klubist kolmes on aga pallureid, kes osalesid Eesti rahvusmeeskonna eelmise nädala EM-valikmängudes ja nii otsustas Eesti Käsipalliliit (EKL) mõlemad kohtumised edasi lükata.

"Ehkki me alles ootame lõplikku vastust Saksamaa alaliidult mainitud mängija teistkordse testitulemuse kohta, ei saa me riskida oma pallurite ja teiste asjaosaliste tervisega. Kui omame rohkem infot, siis konsulteerime jälle Terviseametiga ja teeme edasised otsused," selgitas EKL-i peasekretär Pirje Orasson.

Meeste meistriliigat – mis toimub tänavu osaliselt ühendatuna Balti liigaga – juhib hetkel täisedu, 12 punktiga Serviti. Kehral ja Viljandil on kaheksa silma ning esikolmikust ühe kohtumise enam pidanud SK Tapa/N.R. Energyl neli punkti. Tallinn on nelja kohtumisega kogunud kaks punkti ja Raasiku/Mistra on seni saanud viis kaotust.