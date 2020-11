Sakslased tutvustasid Eestis käsipalli 93 aastat tagasi

Pühapäeval kohtub Eesti meeste käsipallikoondis esmakordselt ala tõelise suurriigi ja ühe alusepanija Saksamaaga. Ajaloouurijad on varem tuvastanud, et esimene käsipallimäng – siis veel väravpalli nime all – peeti 1933. aastal Tartus. Nüüd on selgunud, et ala tutvustati Tallinnas juba kuus aastat varem ja seda just sakslaste poolt.