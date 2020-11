Carapaz ründas Vuelta viimasel tõusul, aga Roglic pidas vastu

Laupäevasel 17. etapil (Sequeros - Alto de la Covatilla; 178 km) ründas Carapaz La Covatilla lõputõusul, kolm ja pool kilomeetrit enne finišit, jättes Roglici maha.

Lennard Hofstede ja Marc Soleri abiga suutis Roglic siiski katastroofi vältida (mäletatavasti kaotas ta Tour de France'i otsustaval etapil liidrisärgi noorele kaasmaalasele Tadej Pogacarile) ja ületas finišijoone Ecuadori ratturist 21 sekundit hiljem.

See tähendab, et enne pühapäevast, suuresti tseremoniaalset viimast etappi Madridi, on tiitlikaitsja edu Carapazi ees 24 sekundit. Kolmas on laupäeval Carapazi ja Roglici vahel lõpetanud britt Hugh Carthy (EF Pro Cycling; +0.47).

17. etapi võitis Prantsusmaa rattur David Gaudu (Groupama-FGJ), kes edestas šveitslast Gino Mäderit (NTT Pro Cycling Team) ja hispaanlast Ion Izaguirre Insaustit (Astana). Nii Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) kui Martin Laas (Bora-Hansgrohe) kaotasid laupäeval Gaudule 39.22, kirja läksid vastavalt 124. ja 129. koht.