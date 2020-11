Andrei Rubljov võitis juba hooaja viienda turniiri

Esimeselt servilt 87% punktidest teeninud Rubljov murdis mõlemas setis korra itaallase pallingu. Sonego sai mängu jooksul paar murdepalli, kuid neid ära kasutada ei suutnud.

Veerandfinaalis oli Rubljov lülitanud konkurentsist tiitlikaitsja Dominic Thiemi 7:6 (7:5), 6:2 ja poolfinaalis sai jagu lõuna-aafriklasest Kevin Andersonist 6:4, 4:1 (vastane loobus).

23-aastasele venelasele tähendas seepärast triumfe Dohas, Adelaide'is, Hamburgis ja Peterburis aasta viiendat turniirivõitu. Ühtlasi tagas ta koha ATP aastalõputurniiril.

"Turniir oli minu jaoks väga eriline, sest minu vanaema oli austerlanna, nii et minus on Austria verd," ütles Rubljov trofeed saades. "See on minu jaoks tõeliselt eriline tiitel."

Esimene asetus oli turniiril maailma esireketil Novak Djokovicil, kes aga kaotas veerandfinaalis just Sonegole 2:6, 1:6. "Lorenzo oli minust parem kõikides elementides," lausus serblane veerandfinaali järel.

"Ta lihtsalt lülitas mu konkurentsist. Ma mängisin väga halvalt, aga samas oli tema ka igati tasemel. Ta oli kindlasti seda võitu väärt."