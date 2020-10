Võrkpalli meistriliigas tulevad nädalavahetusel väljakule kõik Eesti klubid

Liigatabeli esikohal jätkab kaotuseta püsiv Saaremaa Võrkpalliklubi, kes on seitsme mänguga kogunud 20 punkti. Teine on 13 punktiga Jekabpilsi Luši (peetud viis mängu) ja kolmas Tartu Bigbank 12 punktiga (kuus mängu). Järgnevad võrdselt seitsme punktiga Pärnu Võrkpalliklubi ja TalTech, kellest esimene on pidanud neli ja teine viis kohtumist. Tallinna Selver on Eesti klubidest nelja punktiga (neli mängu) seitsmes.

Nädala keskeses kohtumises võõrustab Tartu pühapäeval kell 15 liidrit Saaremaad. Mõlemad olid võistlustules ka möödunud nädalal ja mõlemad teenisid kaks võitu. Omavahel oldi viimati vastamisi oktoobri keskel ja siis võttis kodusaalis mänginud Saaremaa kindla 3:0 võidu.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütleb, et eelmises omavahelises vastassseisus läks valesti palju asju. "Meile oli keeruline aeg, üheksa päeva jooksul kolm reisi ja need bussisõidud tõmbasid üsna tühjaks. Teiseks otse mängule minek pole ikkagi see, kus suudetakse endast kõik anda. Saaremaa tegi ise väga hea mängu, pärast meid pole nad nii kvaliteetset võrkpalli näidanud," sõnab Rikberg. "Saaremaa jaoks on siin liigas tiime, kelle vastu võidakse eksperimenteerida ja katsetada, aga võidetakse ikka. Meie vastu tulid nad täie tõsiduse ja hea keskendumisega."

Pühapäeval loodab peatreener oma meeskonna esituses näha julget tegutsemist. "Saan lubada veel kõvemat võitlust. Lisaks tahan ma näha, kuidas esineb Saaremaa siis, kui nad surve alla panna. Kui ise vahe sisse laseme, on neil lihtne ja pingevaba tegutseda. Kindlasti tulevad nad sellele kohtumisele põhikoosseisuga ja kui meie saame oma asjadega hakkama, võib tulla põnev mäng," lisab juhendaja.

Kaks kohtumist peab nädalavahetusel Pärnu Võrkpalliklubi, kes läheb laupäeval kell 15 kodus vastamisi Jelgava Biolarsiga ja pühapäeval kell 19 RTU/Robežsardze/Jurmalaga.

Pärnu peatreener Avo Keel peab põhilibero Silver Maari ajateenistuses oleku tõttu plaane tegema viimasel hetkel. "Praegu on selline peataolek, sest me pole veel vastust saanud, kas Silver saab nädalavahetusel meile appi tulla või mitte. Täna-homme peaks selgeks saama, siis saan ka konkreetseid plaane teha seoses mängijate positsioonidega," ütleb Keel, kes viimati liigutas libero kohale põhiside Martti Keele. Lisaks on mitmeks kuuks koosseisust puudu Kaur Erik Kais, kes murdis pöidlaluu.

Pärast viimast karikavõistluste kaotust Tallinna Selverile tõdes juhendaja, et tegi mõned valed otsused ja et meeskonnal on kohati probleeme võitluslikkusega. "Sellega tegeleme me koguaeg, eks ta on erinevate iseloomude küsimus. Mõni ei saagi ehk aru, mis see võitlus on. Aga mis sa teed, kui pole kõik sellised tänavakaklejad, vaid tagasihoidlikumad. Selge on, et meie mentaalne pool kõigub kõvasti ja kahjuks ka sellistes mängudes nagu karikas oli. Lisaks tegin seal mõned valed otsused mängijate positsioonide osas," lisab Keel, kes loodab mängudest Läti klubidega teenida vähemalt neli punkti. "Vähemaga ei tahaks leppida."

Laupäeval kell 19 kohtub TalTech kodus RTU/Robežsardze/Jurmalaga, Tallinna Selver läheb pühapäeval kell 17 samuti kodusaalis kokku Jelgava Biolarsiga.

Credit24 Meistriliiga mängud 31.10-1.11:

31.10 kell 15 (Pärnu SH) Pärnu VK – VK BIOLARS/Jelgava

31.10 kell 19 (TalTech SH) TalTech – RTU/Robežsardze/Jurmala

1.11 kell 15 (TÜ SH) Tartu Bigbank – Saaremaa VK

1.11 kell 17 (Audentese SH) Tallinna Selver – VK BIOLARS/Jelgava

1.11 kell 19 (Pärnu SH) Pärnu VK – RTU/Robežsardze/Jurmala