Tallinna Selver teenis võrkpalli Balti liigas esimese võidu

See oli Selveri jaoks neljast mängust esimene võit, punkte on Tallinna klubil nüüd neli, mis annab liigatabelis neile seitsmenda positsiooni. Amber-Arlangal on võiduarve avamata ja ühe punktiga ollakse eelviimasel kohal.

Rainer Vassiljevi juhendatava Selveri resultatiivseimad olid laupäevases kohtumises võrdselt 13 punktiga Renee Teppan ja Oliver Orav (efektiivsus vastavalt +7 ja +9), 12 punkti (+8) lisas Andrus Raadik ja 11 (+9) Mihkel Varblane. Selveri vastuvõtt oli 54 protsenti, rünnakuid lahendati 61-protsendiliselt, blokipunkte kogunes seitse, servil löödi kolm ässa ning eksiti 14 pallingul.

Leedu klubi edukaim oli 12 punkti (+3) toonud Artur Vasiljev. Leedukate vastuvõtt oli 39%, rünnak 38%, serviga teeniti kolm punkti (eksimusi kogunes kaheksa) ning blokipunkte saadi samuti kolm.

Pühapäeval kell 17 võõrustab Amber-Arlangat Pärnu Võrkpalliklubi.