Eesti üks resultatiivseim korvpallur siirdub esmakordselt välisliigasse

Kõik Eesti neidude noortekoondiste tasemed läbi käinud 26-aastane ja 177 cm pikkune Üprus pallis eelmisel hooajal Audentese SK ridades ja tõi Eesti naiste korvpalli liigas keskmiselt 19 punkti mängus. Aasta varem kogus ta naiste meistriliigas koguni 26,2 punkti, 8,8 lauapalli, 3,2 resultatiivset söötu ja 1,4 vaheltlõiget mängus, kirjutab Korvpall24.ee.

Üprus lõpetas hiljuti Tallinna Ülikoolis rekreatsioonikorralduse bakalaureuseõpingud ning Briti kõrgliigas pallides kavatseb ta sportimise ühendada õpingutega Hertfordshire'i ülikoolis, kus ta asub omandama magistrikraadi.

"Kuna see saab olema minu esimene hooaeg välismaal, siis ootan huviga, kuidas see erineb minu senistest kogemustest. Meil on naiskonnas erinevate isiksuste ja oskustega mängijad ning meil on kõigil midagi pakkuda," kommenteeris eestlanna klubi sotsiaalmeedias.

Oaklands Wolves alustab uut hooaega 7. novembril karikamänguga London Lionsi vastu.

