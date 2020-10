Tänak loodab Belgia tingimustest tulu lõigata

Belgias toimuv ralli on planeeritud 20.-22. novembrile ja sügisesed ilmad võivad pakkuda sõitjatele üllatusi. Kui tulevad suured vihmasajud ja teele valgub muda, siis võib oodata sarnaseid olusid Monte Carlo ralliga. Puuduks vaid mäed.

"Ypres'i tingimused annavad ehk võimaluse riskeerida ja sel juhul peame šansi ära kasutama," lausus eestlane väljaandele DirtFish. "Kindlasti pole meil midagi kaotada."

Tänakul on koos 83 punkti. Teda edestavad Toyota sõitjad Elfyn Evans (111 punkti) ja Sebastien Ogier (97) ning tiimikaaslane Thierry Neuville (87).

"Meistrivõistluste üldseisu arvestades on kindlasti hea, et meil on kaks rallit, nii et olin rahul, kui Monza aasta lõppu lisandus," ütles Tänak.

Kaks etappi tagasi oli eestlane liidrist vaid 13 silma kaugusel, aga nii Türgis kui ka Sardiinias vedas tehnika alt. Esimene kord sai saatuslikuks roolisüsteem, teisel puhul vedrustus.

Hyundaiga sõitev Tänak ei soovinud teemat sügavuti lahata: "On olnud paar rasket rallit, aga tiim töötab selle kallal."

Tiimipealik Andrea Adamo raputas endale tuhka pähe. "Hyundai on teda kaks korda alt vedanud. Kaks korda vedas tehnika alt, mis mõjutas tema sõitu. Vastutus lasub täielikult Hyundail," lausus itaallane.