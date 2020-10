Prantsusmaa suurlootus jättis ka Vuelta pooleli

Seljaprobleemid hakkasid Pinot'le muret valmistama kukkumise järel Tour de France'i avaetapil. "Vaatamata väikesele puhkusele jätkab seljavigastus Pinot' kummistamist," seisis Groupama FDJ meeskonna avalduses. "Uue hooaja valguses on meie prioriteet, et ta täielikult terveks saaks, sestap ei stardi prantslane Vuelta kolmandale etapile. Hooaeg on Pinot' jaoks lõppenud."

Kahe esimese etapiga oli Pinot kogunud liidrile Primoz Roglicile kaotust ligi 25 minutit.