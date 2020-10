Varasem Eesti rekord (1:03.00) kuulus 19 aastat Pavel Loskutovile. Selle ületamisele oli väga lähedal ka Fosti, kes läbis poolmaratoni ajaga 1:03.03. Kuldmedali võitis maailmameistrivõistluste uue rekordiga Uganda pikamaajooksja Jacob Kiplimo ajaga 58.49. Teise koha sai Keenia jooksja Kibiwott Kande (58.54) ja kolmanda Etioopia sportlane Amedework Walelegn (59.08).

Naiste seas krooniti võitjaks teist korda Keenia pikamaajooksja Peres Jepchirchir, kes ületas finišijoone uue maailmarekordiga 1:05.16. Hõbemedali pälvis uue Saksamaa rahvusrekordiga Etioopia päritolu Melat Yisak Kejeta (1:05.18) ja pronksmedali võitja kaasmaalanna Ababel Yeshaneh ajaga 1:05.19.

Jekaterona Patjuk pälvis uue isikliku rekordiga (1:13.08) 63. koha. Eesti poolmaratonirekord (1:10.10) kuulub 1994. aastast Jane Salumäele.

Enne võistlust: Eesti Kergejõustikuliidu kodulehekülje andmetel on Gdynias toimuvatele maanteejooksu maailmameistrivõistlustele, mis on ainus kergejõustiku tiitlivõistlus 2020. kalendriaastal, registreeritud 157 meest ja 126 naist 62 riigist. Nende hulgas kolm Maarjamaa staierit.

"Olen selleks paar kuud valmistunud ning praeguseks küllaltki heas füüsilises seisundis, et üks hea etteaste teha," ütles Nurme Eesti Kergejõustikuliidu koduleheküljele.

Roman Fosti läheb MM-ile otse Keenia treeninglaagrist ning mehe eesmärgiks on parandada isiklikku rekordit. "Raske on seada kindlat sihti, kuna rada ja ilm võivad mängida olulist rolli. Sellegipoolest soovin ma joosta isikliku rekordi." Fosti poolmaratoni tippmark 1:03.45 pärineb kahe aasta taguselt poolmaratoni MM-ilt.

Harry Lembergi hoolealune Jekaterina Patjuk andis mõista, et on käinud mitmetel linnamaratonidel, kuid maanteejooksu tiitlivõistlusel osalemine on esmakordne kogemus. "Vorm on hea ja tervis korras, ootan võistlust juba huviga," sõnas tänavune 10 000 m jooksu Eesti meister.