Nurme: oleksin võinud isegi julgemalt joosta

Uus tippmark andis Nurmele MM-il 41. koha. Isiklikku rekordit nihutanud Roman Fosti ja Jekaterina Patjuk said vastavalt 59. ja 63. koha.

"Tegemist on sellel aastal ju ainsa kergejõustiku tiitlivõistlusega ja see pani jooksjatele tavapäratult suure rahvusvahelise tähelepanu," rääkis Nurme telefoniintervjuus ERR-ile.

"Seda saime tunda algusest peale, juba siis, kui lennujaama saabusime. Oli vaja teha kaks koroonatesti, oma jalatsid ära deklareerida ja igal pool maskidega ringi käia. Poodidesse ega restoranidesse meid ei lubatud, aga see ettevalmistust ei seganud."

"Ilm oli siin kaheksa kraadi, rajaks oli neli üsna tehnilist 5,4-kilomeetrist ringi. Oli tõuse ja ka laskumisi ning kaheksa 180-kraadist tagasipööret, mis tähendas sisuliselt seda, et jäime korraks seisma ja hakkasime uuesti jooksma," iseloomustas Nurme laupäevast võistlusrada.

"Eks grupp oli suur, meeste stardis oli 122 jooksjat, see tähendas, et oli pidev positsioonivahetus ja oma koha otsimine. Mul õnnestus olla ühes grupis, mis jooksis mulle sobivas tempos ja seal olin ma suurema osa distantsist. Viimane kilomeeter panin endast kõik välja ja jooksin grupilt eest," lisas Nurme.

"Üldiselt see kava, mis mul plaanis oli - joosta kilomeetris keskmiselt 2.57 - see täpselt ka sündis. Nagu oskasin prognoosida hiljutiste võistluste pealt, et targalt joostes tuleb uus Eesti rekord, see ka lõpuks tuli. Tagantjärgi vaadatuna tundub mulle, et oleksin võinud isegi julgemalt joosta. Täiesti reaalne oli täna ka 61 minuti sisse joosta," arvas Nurme.