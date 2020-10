U-21 jalgpallikoondis kohtub teisipäeval Jurmalas Serbiaga

Eesti kaotas viimati reede võõrsil Venemaale 0:4. Samal õhtul peeti alagrupis veel kaks kohtumist. Teise poolaja alguses vähemusse jäänud Läti kaotas võõrsil 0:1 Bulgaariale ning Serbia oli sama tulemusega parem Poolast. See tähendab, et Venemaa kindlustas oma liidripositsiooni, sest üheksa mänguga on parimana kirja saadud 20 puntki.

Kaheksa mängu pidanud Poola ja Bulgaaria on teeninud vastavalt 16 ja 14 punkti. Serbia on sarnaselt Venemaaga mänginud üheksa matši ning on 11 punktiga neljas. Eesti, kes on lõunanaabrite vastu teeninud neli punkti, on viies, ning lätlased asuvad sama punktisummaga kuuendal tabelireal.

Mängu kohtunikud tulevad Iirimaalt. Mängu kohtunik on Paul Mclaughlin, keda abistavad Wayne McDonnell ja Darragh Keegan. Neljas kohtunik on Robert Hennessy.

Eesti U-21 koondis:

Väravavahid

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – JK Tallinna Kalev

Oliver Ani (14.08.1998) – FC Nõmme United

Kristen Lapa (11.02.2000) – Tallinna FC Flora

Kaitsjad

Mairo Miil (15.02.2000) – FC Kuressaare

Rasmus Saar (02.03.2000) – FC Kuressaare

Magnus Villota (11.02.1998) – Pärnu JK Vaprus

Daaniel Maanas (05.01.2000) – Tartu JK Tammeka

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora

Alex Roosalu (04.05.1999) – Viljandi JK Tulevik

Reinhard Reimaa (12.11.1998) – JK Tallinna Kalev

Poolkaitsjad ja ründajad

Karl Rudolf Õigus (05.11.1998) – Tallinna FCI Levadia

Anton Krutogolov (05.04.2001) – Tallinna FCI Levadia

Raimond Eino (15.02.2000) – FC Nõmme United

Mattias Männilaan (08.09.2001) – FC Kuressaare (laenul FC Florast)

Joonas Soomre (17.05.2000) – FC Kuressaare

Markus Poom (27.02.1999) – Tallinna FC Flora

Henri Välja (04.11.2001) – Tallinna FC Flora

Sten Reinkort (29.04.1998) – Tartu JK Tammeka

Artur Uljanov (25.03.1999) – Tartu JK Tammeka

Mihkel Järviste (28.05.2000) – Tartu JK Tammeka

Kristjan Kask (05.07.1999) – Viljandi JK Tulevik

Nikita Komissarov (25.04.2000) – Viljandi JK Tulevik

Martin Pärn (27.11.1998) – Vändra JK Vaprus