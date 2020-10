Kehra ja Serviti kirjutasid kahte tabelisse võidupunktid

Tapal pidid võõrustajad hakkama saama mängukeelus olnud Aleksander Oganezovita, kuid koosseisu naasis mängujuht Marten Saar. Kehra sai oluliselt parema stardi ning tabas hea protsendiga, viies nii ellu peatreener Mart Raudsepa mängueelset soovi – mängida üle vastaste peamine trumpkaart ehk väravavaht Mikola Naum.

Mart Raudsepp: treenerina on raske vaadata, kui jalg sirgu lastakse

Üheksandaks minutiks juhtisid külalised 5:2 ja viis minutit hiljem juba 10:5. Siis jäid neljaks minutiks väravad mängus viskamata, tundeid oli aga platsil selle võrra rohkem. Esmalt sai hoiatada tapalaste juhendaja Elmu Koppelmann ja siis punase kaardi Kehra mängujuht Vladislav Naumenko.

Tapa sai sellest innustust ning Vahur Oolupi ja Rail Ageni väravate abil vähendati vahe mitmel korral kaheväravaliseks. Kehra sättis oma read siiski kiirelt korda, vastas omakorda 4:0 vahespurdiga ja juhtis poolajavileks 16:11. Teisel pooltunnil olukord ei muutunud, Kehra rebis jälle vahe suuremaks ja 37. minutil tuli Mihkel Vaherilt 20:12.

Mäng muutus jõulisemaks ja lahtisemaks, et mitte öelda kaootiliseks. Mõlemad meeskonnad pidid vahepeal tegutsema kahemehelises vähemuses, kusjuures Tapa jäi kolmanda kaheminutilise karistuse tõttu ilma oma parimast pommitajast Oolupist. Vahe aga püsis kuue-seitsme värava peal.

Kehra sai lõpuks 30:24 võidu, Indrek Normak viskas kuus, David Mamporia viis ning Janar Mägi ja Dmõtro Jankovski neli väravat. Tapa poolel tegid skoori vaid viis meest, neist Ageni seitse ning Oolup ja Martin Adamson viis korda.

"Võit on võit, aga treenerina on raske vaadata, kui eduseisus jalg sirgu lastakse ja arvatakse, et mäng on võidetud. Kaitse toimis täna, rünnak samuti, polegi 30 väravat sel hooajal veel visanud. Aga saime palju kiirrünnakuid, Mamporia tabas tagant hästi ja eks Tapa lasi meil visata ka," kommenteeris kehralaste peatreener Raudsepp.

Serviti põgenes teisel poolajal püüdmatult eest

Põlvas kohtusid Serviti ja Viljandi teist korda nelja päeva jooksul, sest kolmapäeval olid põlvalased 29:26 paremad Eesti karikasarjas. Mäng algas nagu kolmapäeval Viljandiski tasavägiselt ja väheste väravatega. Kaks aktiivset kaitset viljelevat meeskonda ei soovinud vastaseid viskelegi lubada, rääkimata siis skoorimisest.

Kui mängukellal oli täis tiksunud kaheksa minutit, näitas tabloo 2:2. 13. minutil sai üks tiimidest esmakordselt enamat minimaalsest edust, kui Anatoli Tšezlov tegi 6:4. 21. minutil tuli Ülljo Pihuse viskest 10:7, ent mulgid nõelusid vahe kinni. Puhkepausile mindi võõrustajate 14:12 eduseisul.

Teist pooltundi alustas kodumeeskond rabedalt, raskusi oli viskele pääsemisegagi. Mikk Varik ja Oliver Ruut seadsid jalule viigi ning Hendrik Koks viis karistusviskest Viljandi 15:14 juhtima. See mõjus Servitile nagu punane rätik härjale. Kolme minutiga visati neli vastuseta väravat ja 42. minutil tuli Pihuse tabamusest 20:16.

Põlvalaste 9:1 vahespurdi lõpetas Pihuse vise 46. minutil ja mänguseis oli 23:16. Vahe vaid jätkas kasvamist ning Serviti sai võidu tulemusega 31:22. Mathias Rebane viskas võitjate kasuks viis, Pihus, Celminš ja Alfred Timmo neli väravat. Kaotajatel tabas Koks kaheksa ja Varik neli korda.

Serviti sai ühe kaotuse kõrvale neljanda võidu Balti liigas ja tõusis kaheksa punkti peale. Täisedu, kümne silmaga juhib lätlaste Dobele ZRHK Tenax, Eesti meistriga samal pulgal on ka Klaipeda HC Dragunas ja Riia Celtnieks. Kehral on neli ning Tapal ja Viljandil kaks punkti.

"Viljandi tegi hea avapoolaja – pidas mänguplaanist kinni ja realiseeris võimalused, kuigi ise kinkisime ka mitmeid oma eksimustega. Kui teise poolaja algus välja arvata, panime siiski oma paremuse maksma. Eks meie pikem pink ja just võrdväärsed vahetused pididki määravaks saama," võttis Serviti peatreener Kalmer Musting võidumängu kokku.