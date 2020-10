Mercedesed stardivad Nürburgringil esireast

Kolmandat korda sel hooajal sõitis kvalifikatsioonis parima aja välja soomlane Valtteri Bottas, kes sai kiireimal ringil kirja 1.25,525. MM-sarja üldliider Lewis Hamilton kaotas enda tiimikaaslasele 0,256 sekundiga.

Kolmandalt kohalt stardib Max Verstappen (Red Bull), kes kaotas Bottasele 0,293 sekundiga. Järgnevad Charles Leclerc (Ferrari; +0,766), Alexander Albon (Red Bull; +0,778), Daniel Ricciardo (Renault; +0,954), Esteban Ocon (Renault; +0,973), Lando Norris (McLaren; +1,189), Sergio Perez (Racing Point; +1,435) ja Carlos Sainz (McLaren; +1,440).

Hooaja 11. etapi põhisõit algab pühapäeval kell 15.10.

Senisest kümnest etapist kuus on võitnud Hamilton, kaks Bottas ning üks võit on nii Verstappenil kui Pierre Gaslyl (AlphaTauri). Hamilton on 205 punktiga MM-sarja kindel liider, järgneb Bottas 161 punktiga.