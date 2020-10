Nürburgringi ainsal vabatreeningul olid nobedaimad Mercedesed

GP esimesed kaks vabatreeningut jäeti vihmaste olude tõttu ära ning vormelipiloodid said Nürburgringi rajale esimest korda alles laupäeval. Kiireimat aega (1.26,225) näidanud Bottas edestas tiimikaaslast Lewis Hamiltoni 0,136 sekundiga, kolmas oli Ferrari piloot Charles Leclerc (+0,456).

Esimestena jäid esikolmikust välja Max Verstappen (Red Bull; +0,671) ja Sebastian Vettel (Ferrari; +0,813).

???? FP3 CLASSIFICATION (60/60 MINS) ????



The Mercedes duo lead Leclerc after a frantic hour of prep before qualifying!#EifelGP ???????? #F1 pic.twitter.com/wmVZWJjE63