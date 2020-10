Nädalavahetusel jagatakse Eesti ja Balti käsipallis topeltpunkte

Meistermeeskond Põlva Serviti ootab nädalavahetusel külla Viljandi HC-d ja SK Tapa/N.R. Energy't. Lisaks võõrustab HC Kehra/Horizon Pulp&Paper laupäeval tapalasi ning sõidab päev hiljem mängima Viljandisse. Balti liigas on Servitil tabelis hetkel kuus silma, ülejäänud kolm klubi on neljast kohtumisest võitnud ühe.

Viljandi loodab praaki vähendada ja punkte näpata

Serviti ja Viljandi kohtusid kolmapäeval Eesti karikavõistlustel, kui põlvalased said võõrsil 29:26 võidu. Hoolimata pikast omavahelisest rivaliteedist lähevad kaks meeskonda Balti liiga raames vastamisi esmakordselt. Eesti sarjades on Servitil aga Viljandi vastu võimalik venitada võiduseeria kümnemänguliseks, viimati võitsid mulgid 2018. aasta veebruaris.

"Kolm kohtumist viie päeva jooksul on päris karm kalender, kuid tuleb mõista praeguseid olusid, kus kalender tekib või muutub pidevalt. Meiesuguse amatöörtiimi jaoks pole see võibolla liiga keeruline, aga siiski on raske treenida ja valmistuda, kui ei tea millal ja kellega mängud tulevad," arutles Viljandi HC peatreener Marko Koks.

"Tegime kolmapäeval palju sundimatuid vigu ja pallikaotusi ning nii on Serviti vastu raske. Samas võin esmakordselt sel hooajal öelda, et realiseerimisega võis rahule jääda. Eriti teisel poolajal visatud 15 väravat on põlvalaste vastu hea märk. Kui elimineerime praagi ja leiame rünnakul stabiilsuse, siis võime vajalikke punkte näpata," vaatas Koks nädalavahetuse suunas lootusrikkalt.

Kehra vastu on Viljandi viimase kolme aasta jooksul Balti liigas suutnud kodus kahel korral viigi välja võidelda, kuid kõigi sarjade peale pole pühapäevasest vastasest juba kuues mängus võitu saadud. Septembri algul alistas Kehra kodus Viljandi 24:20.

Mart Raudsepp: kõik peavad uute oludega kohanema

Enne Viljandisse sõitu võõrustavad kehralased kodusaalis Tapat, keda viimasel kolmel hooajal on kaheksa korda võidetud. Viimati kohtuti septembris meistriliiga raames, mil Kehra sai 23:20 võidu.

"Kerge ei saa olema. Vaatasin kolmapäevast karikamängu ja Viljandi tegutses südikalt. Nende aktiivne kaitse on muljetavaldav ja selle peame lahti muukima. Tapast saime võõrsil jagu ja kodus tuleb end varakult kehtestada ning peamine – võtmemängija Mikola Naumi vastu ise sisse visata," analüüsis Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Kaks nädalat pole mänge olnud, aga treeninud oleme kõvasti. Planeerimine on muidugi keeruline, kui täpset kalendrit pole, ent kõik peavad oludega kohanema. Algselt pidime Leetu sõitma ja ettevalmistus olnuks veidi erinev. Loodetavasti naaseb tavapärane rütm peagi," lisas Raudsepp.

Pühapäeval lähevad Põlvas vastamisi Serviti ja Tapa, kes avavoorus juba sarnases Balti ja meistriliiga topeltmängus kohtusid. Siis jäi Tapal peale valitsev Eesti meister tulemusega 25:21. Kaks nädalat tagasi toimunud Balti liiga voorus alistas Tapa aga tugeva Leedu klubi Vilniuse VHC Šviesa, kes päev hiljem Põlvas Servitist jagu sai.

Eesti klubide mängud Balti liigas/meistriliigas:

10.10. 14.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – SK Tapa/N.R. Energy

10.10. 17.00 Põlva Serviti – Viljandi HC

11.10. 16.00 Põlva Serviti – SK Tapa/N.R. Energy

11.10. 18.00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper