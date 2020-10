Mets Saudi Araabia jalgpallist: kõigile meeldib rünnata ja ettepoole mõelda

Mets kinnitas intervjuus Vikerraadiole, et huvi tuli Saudi Araabia klubi poolt ning protsess oli väga lihtne. "Minu agent ja ma ise ei olnud kunagi sellises suunas variante otsinud. Selle klubi agendilt tuli esmalt kõne, et tahame seda mängijat, millised on tingimused tema ostuks jne. Sealt arenes kõik edasi kuni lõpuni välja," rääkis Mets. "Ma lasin sellel algul lihtsalt olla. Mõtlesin, et okei, kui nad on huvitatud, siis nad teevad mingi pakkumise, niimoodi see protsess käib. Ma kohe ei öelnud "Jah, ma tulen!" ja kohe ei öelnud "Ei!" ka, vaid rahulikult säilitasin kainet mõistust ning kuulasin ära, mis on nende tingimused."

Mille põhjal Mets otsustas, et Saudi Araabia meeskond on õige valik? "Ma arvan, et kõik asjad langesid kokku. Klubi on liigas väga stabiilne ja pigem võitleb sinna ettepoole kuulumisega pluss need tingimused, mis mulle pakuti, olid väga head," kirjeldas Mets. "Ma arvan, et kui sa vaatad seda liigat, siis näed, et igas meeskonnas on tippründajad ja -mängijad. Nende hulgas mängimine tuleb ka mulle endale kasuks."

Mida arvas Metsa endine klubi Stockholmi AIK üleminekust? "Kuna meil AIK-is on keskkaitsekoht väga hästi komplekteeritud peale suve pluss klubi ei müünud tänavu ühtegi mängijat, siis ma arvan, et ka neile oli see väga hea tehing," ütles Mets, kes oma palganumbri tahtis jätta pigem enda teada. "Number oli ülespoole, muidu ei oleks ma Araabiasse mängima tulnud."

Eestlase vastuvõtt Saudi Araabias on olnud sujuv. "Kui lennujaama jõudsin, siis tõmmati mind kõrvale juba passi järjekorras. Seal oli üks kohalik inimene ees ootamas, kes aitas kõik viisad ja asjad korda ajada," rääkis Mets. "Esimesed päevad olen siin autojuhiga liigelnud, sest enda autot pole veel saanud. Kõik on olnud hästi sujuv ja hästi organiseeritud. Kui öeldakse, et mind tullakse kell 14 peale võtma, siis ei tulda kell 14.03, vaid 13.59. Distsipliin on hästi paigas, vähemalt organisatoorne pool on siin väga hästi olnud."

"Siin on väga ründav jalgpall. Rünnata meeldib kõigile, võib-olla kaitses jätavad nad vahepeal mõned asjad unarusse," jätkas Mets. "Ründavad mängijad on tehnilised ja kõik on ettepoole mõtlemisega, ka kaitses. Just kaitsefaasis võivad mingid liikumised ja olukorrad meile raskeks osutuda. Peatreener on kohalik saudiaraablane. Esmamuljelt on ta karm treener, distsipliiniga, nõuab ja teeb treeningul päris palju kõva häält. Nõudlik mees."

Mida ootab klubi eestlaselt? "Kui nende huvi oli minu vastu nii suur ja nad tahtsid üleminekuga kiiresti korda saada, siis vaevalt nad ostsid mind siia niisama istuma. Peatreeneriga rääkisime tema visioonidest ja mõtetest. Mäng on kohe tulemas ehk kui nad tahavad mind kasutada, siis nad peavad selle info, mida nad minult nõuavad, kiirelt edasi andma," ütles Mets, kelle sõnul pole klubi uueks hooajaks konkreetset eesmärki paika pannud. "Öeldud on, et loodetakse mängida paremini kui eelmisel hooaja, kui oldi tabeli keskel. Ma arvan, et TOP5 on täiesti reaalne koht meie meeskonnale."