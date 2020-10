Kolm endist võitjat alustavad uut käsipalli karikasarja avaringist

Kolmapäeval algavad meeste 2020. aasta Eesti karikavõistlused käsipallis. Osalevaid meeskondi on sel korral kümme ja nii pääses loosi tahtel kuus neist otse veerandfinaali. Eelringist alustavad aga nii karikakaitsja Põlva Serviti kui ka endised võitjad Viljandi HC ja Tallinn ning kuuekordne finalist HC Viimsi/Tööriistamarket.

Iseseisvas Eestis peetakse karikavõistlusi 29. korda. 13 juhul on seni triumfeerinud Põlva Serviti, kümme võitu on HC Kehral ja kaks Tallinna Oskaril. Ühe korra on karikavõitu maitsnud Tallinna Reval-Sport/TTÜ, HC Chocolate Boys, Viljandi HC ja HC Tallinn.

Kalmer Musting: Viljandi on selgelt tugevam kui mullu

Lisaks neljale kaheksandikfinaalist ehk eelringist alustavale tiimile osalevad tänavu ka meistriliigast HC Kehra/Horizon Pulp&Paper, SK Tapa/N.R. Energy ja Raasiku/Mistra ning esiliiga meeskonnad Tartu Ülikool, HC Tallinn 2 ja viimasel kahel aastal finaalnelikusse murdnud Põlva/Arcwood.

Loosiratas oli armutu ja viis kohe avaringis kokku karikavõitjad Serviti ja Viljandi. Mullu kohtuti veerandfinaalis ja põlvalased said kahe mängu kokkuvõttes edasi koondtulemusega 68:36. Tänavu pole meeskonnad veel ametlikes mängudes vastamisi läinud, kuid hooajaeelsel Põlva Cupil sai Serviti 16-väravalise võidu.

"Viljandi on selgelt tugevam kui eelmisel hooajal. Andekad noored, nagu Aleksander Pertelson ja Mihkel Lõpp, on aasta võrra vanemad, peatreeneri poeg Hendrik Koks on hästi meeskonda lülitunud ning väravasuule tuli tagasi Rasmus Ots," analüüsis karikakaitsja peatreener Kalmer Musting.

"Peame Viljandisse sõitma täielikult keskendunult, sest kodusaalis on mulgid alati head. Viimastes Balti liiga mängudes näitas Viljandi hambaid ka tugevate Leedu klubide vastu. Midagi kerget kolmapäeval oodata pole, võimalusi ei tohi vastasele anda, kui karikakaitsmist edukalt alustada tahame," lisas Serviti juhendaja.

Kuuekordne finalist Viimsi läheb Tallinnale lahingut andma

Meeste esiliiga stardib paari nädala pärast ja nii tuleb HC Viimsi/Tööriistamarketil hooaega alustada karikavõistlustel ning teha seda 2019. aasta karikavõitja Tallinna vastu. Kahel hooajal mängisid meeskonnad koos meistriliigas ja siis jäid kuues omavahelises kohtumises viiel korral peale pealinlased. Viimsi viimane võit Tallinna üle pärineb novembrist 2017.

Karikasarjas on Viimsi omamoodi rekordiomanik, olles enim finaali jõudnud klubi, kes võitnud pole. Kuus korda on Viimsil olnud võimalus karikat omandada, ent alla jäädi nii Oskarile, Reval-Spordile, Kehrale, Viljandile kui ka kahel juhul Servitile. Viimane finaalikogemus pärineb 2014. aastast, 2017 jäädi finaalnelikus ainsana medalita.

"Kõva vastase vastu esimene mäng, näemegi kohe oma taseme ära," sõnas viimsilaste peatreener Kristo Järve. "Tallinnal oli nädalavahetusel kaks mängu, põhimehed said palju koormust, seega loodame, et tulevad meie vastu väikse väsimusega kontides. Lahingut läheme igal juhul andma."

Kahe hooaja vahel pole Viimsi koosseis suuri muutusi üle elanud, kuid vaheaasta otsustas võtta mullune parim snaiper Arlo Talmar. "Ettevalmistus kulges päris edukalt. Saime korralikult trenni teha ning 12-14 meest on alati saalis kohal, nii et selles suhtes on kõik hästi," kinnitas Järve.

Eesti karikavõistluste avaringi esimesed kohtumised (kordusmängud 21.10.):

7.10. kell 19 Viljandi HC – Põlva Serviti (Viljandi spordihoones)

7.10. kell 19 Tallinn – HC Viimsi/Tööriistamarket (Kalevi spordihallis)