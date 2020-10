Võitluslikult mänginud HC Tallinn pidi tunnistama Soome esiklubi paremust

Tallinn oli veerand tundi enne mängu lõppu kahepunktilises kaotusseisus, kuid siis pani rohkete leegionäridega tugevdatud profimeeskond Cocks oma paremuse maksma ning teenis Eestist kaks punkti tabelisse juurde.

"Õnnitlen Cocksi võidu eest, nad on ikka väga tugev meeskond ning võimsalt komplekteeritud. Olen meie meeste üle uhke, et võitlesime kõvasti lõpuni välja vaatamata sellele, et meeste jalad tänu eilse meistriliiga võidumängule Raasiku/Mistra üle kõige värskemad ilmselgelt ei olnud," lausus Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Tulime Tallinna võidu järele ning selle saime, kuigi meie mängupilt oleks saanud olla parem. Tallinn kaotas mängu, kuid võitles tublit ja tunnustan neid hea mängu eest," võttis mängu kokku Cocksi horvaadist peatreener Boris Dvorsek.

Cocksi ridades viskas mängu parimaks nimetatud Teemu Tamminen kaheksa väravat, Juri Lukjantšuk ning Djordje Djekic lisasid kuus tabamust. Tallinna resultatiivseimaid olid Marek Karu seitsme ning Mikk Pinnonen ja Kaspar Lees viie väravaga.

Tallinna klubi mängud Soome käsipalli meistriliigas jätkuvad juba järgmisel nädalavahetusel Soomes, kui laupäeval minnakse vastamisi Siuntio IF-i ning pühapäeval Karjaa Bk-46-ga.