Õlavigastusega hädas olev Kontaveit: pole kindel, kas saan paarismängu jätkata

Koroona tõttu alles sügisel toimuvate Prantsusmaa lahtiste tennisemeistrivõistluste üheks märksõnaks on seni olnud hoopis külmemad ilmaolud, kui see, millega mängijad tavaliselt sel turniiril harjunud. "Väga külm ilm on siin tõesti olnud. Kindlasti ei olnud see hea mu õlale, mis on alates Rooma turniirist haiget teinud. Ma ei ole kindel, kas saan paarismängu jätkata. Kui ma paarismängu ei mängi, siis järgmine turniir on ilmselt Ostravas," vahendab Kontaveidi sõnu mängu järel Delfi Sport.

"Raske öelda, kas õla taha tänases mängus midagi jäi. Tundsin, et mängisin küllaltki korraliku mängu, kuid vastane tegi väga-väga hea mängu," lisas Kontaveit.

Garcia läheb teises ringis vastamisi valgevenelanna Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 96.), kes sai 6:2, 2:6, 6:3 jagu sakslanna Anna-Lena Friedsamist (WTA 104.).