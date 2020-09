Hamilton oli viimasel treeningul klass omaette

Vähem kui sekundiga kaotasid Hamiltonile ka hispaanlane Carlos Sainz (McLaren; +0,817), prantslane Esteban Ocon (Renault; +0,960) ja mehhiklane Sergio Perez (Racing Point; +0,973).

Kuuendal kohal oli Max Verstappen (Red Bull; +1,027), kellele järgnes parim Ferrari ehk Sebastian Vettel (+1,315). Teine Ferrari ehk Charles Leclerc oli 12. (+1,527).

CLASSIFICATION: END OF FP3 ⏱️



Hamilton on top in final practice session



P3 for Sainz and P4 for Ocon as McLaren and Renault impress again #RussianGP ???????? #F1 pic.twitter.com/vH0zZgERyk