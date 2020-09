Taltechi kapten Mõnnakmäe: muidugi me tahaks kõiki tiitleid võita!

Märtsi alguses 2:0 eduseisult Riia Võrkpallikoolile siiski 2:3 alla jäänud TalTechi selle hooaja koosseisus on koguni kaheksa Eesti koondise mängijat ja lisaks Balti Liigale loodeti sel hooajal kaasa lüüa ka Soome Liigas. Koraanaviiruse tõttu seda siiski ei juhtunud. Soome klubidega mängitakse küll kümme sõprusmängu, aga loodetud tugevate mängudega turniirikogemus Soomes jääb seekord saamata.

"Kahjuks Soome liigaga läks nagu läks. Tegelikult oli see võistkond komplekteeritud selleks, et mängida Soome liigat. Kui see uudis tuli, et Soome liiga ikkagi jääb ära, siis me saime Balti liigasse. Pole midagi teha. Hetkel on selline seis, selline olukord koroonaviirusega. Me oleme õnnelikud, et üldse saame mängida," ütles TalTechi naiskonna kapten Julija Mõnnakmäe intervjuus ERR-ile.

Koondise põhitegijatest on Eesti tippklubi ridades lisaks Mõnnakmäele ka Nette ja Eliisa Peit, Kadri Kullerkann, Eliise Hollas ja Kristi Nõlvak. Eesti koondis pääseb loodetavasti väljakule jaanuaris ja seega on lisaks tulemustele ehk oodatavale Balt Liiga ja Eesti meistrivõistluste turniirivõidule üheks eesmärgiks ka koondislaste kokku mängitamine.

"Kõige suurem eesmärk on ikkagi Eesti naiste võrkpalli arendamine ehk siis kuna mul on klubis nii palju koondislasi, siis esimene eesmärk on neid hoida töös, mängitada, et neil oleks küünarnukitunne ja kui need valikmängud jaanuarikuus saaks teoks, siis nad oleksid võimalikult heas konditsioonis, et Eestit esindada," rääkis TalTechi naiskonna peatreener Marko Mett.

Mõnnakmäe lisas: "Ma arvan, et igaüks saab ise aru, mis võisktonnas me praegu mängime. Igal ühel on omad väikesed eesmärgid. Muidugi me tahaks kõiki võita. Ma julgen selle välja öelda. Kui me ei võida, siis see on natuke pettumus."