Kolm meeskonda lähevad käsipalli meistriliigas esimesi punkte jahtima

Et neli Eesti tiimi alustasid mängudega juba Balti liigas, on meeskondadel peetud erinev arv kohtumisi. Serviti on kolme võiduga liider, sel nädalal koduliigas mänguvabal HC Kehra/Horizon Pulp&Paperil ja Viljandi HC-l on neli silma. Tapa on seni kaotanud kõik kolm kohtumist ning eelmisel nädalal startinud Tallinn ja Raasiku/Mistra alustasid kaotusega.

Tapa ja Tallinn on meistriliigas juba kolm hooaega koos mänginud ning ühes karikasarjaga ollakse peetud 14 omavahelist kohtumist. 13 neist võitis Tallinn, aga mulluse hooaja avavoorus alistas Tapa vastased kodusaalis tulemusega 21:20. Veel üks mäng lõppes mullu kaheväravalise vahega, ülejäänud neli võitis Tallinn keskmiselt kümne väravaga.

"Tallinnat on kindlasti võimalik võita, aga nagu ikka – peame ise mehed olema! Aasta tagasi korra võitsime, aga küllap on pealinlased nüüd paremini valmis ja meid alahindama ei hakka. Punktisoov on loomulikult suur, lisaks ootavad meid nädalavahetusel ees tugevad Leedu klubid Balti liiga raames," sõnas Tapa treener Aron Jaanis.

"Vaatasin just eelmise nädala Kehra-mängu üle ja nagu eelnevateski selle hooaja kohtumistes, mängu lõpud lähevad meil käest ära. On see siis kogemuste puudumine või saab hapnik ja jõud otsa, aga seni on igas mängus natuke puudu jäänud. Aga katastroofi pole, küll me punktiarve avame," arvas Jaanis.

"Eelmisel nädalal oli meil vaid kümme pallurit ja põhituumiku komplekteerimine jäi viimasele hetkele. Näeme vaeva, et mõned mehed veel liituksid meiega. Mäng ise oli rabe ning ideaalist oleme veel kaugel. Pika pingiga Serviti vastu pidime valima taktika, kus meile omast kiiret mängu ei kasutanud," selgitas Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Uus nädal tuleb juba selline, nagu lähikuud välja nägema hakkavad ehk tiheda mängudegraafikuga. Nädalavahetusel alustame Soomes kohalikku liigat kohtumistega Turus ja Helsingis ning ootame seda väljakutset väga. Peagi lisanduvad Eesti karikamängud ja novembris eurosari," vaatas Lepp lähitulevikku.

Kolmapäeval kohtuvad Põlvas kaks meeskonda, kel omavaheliste mängude ajalugu pole, kuid see-eest on peatreeneritel – Kalmer Musting ja Jüri Lepp – vägagi pikk rivaliteet Eesti käsipallis. Serviti on seni alistanud Tapa, Kehra ja Tallinna, eelmisel nädalal meistriliigas debüteerinud Raasiku/Mistra jäi võõrsil seitsme väravaga alla Viljandile.

Väikest võrdlusmomenti saab otsida eelmise hooaja esiliigast, kus Serviti duubelmeeskond Coop kasutas ka esindustiimi pallureid. Toona said omavahelistes mängudes mõlemad ühe võidu, kodusaalis olid põlvalased üle kahe-, Raasiku aga kolmeväravalise paremusega.

Järgmised mängud meistriliigas:

22.09. 19.00 SK Tapa/N.R. Energy – Tallinn

23.09. 19.00 Põlva Serviti – Raasiku/Mistra