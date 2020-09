Hiilgava sõidu teinud 21-aastane Pogacar kindlustas sisuliselt Touri võidu

Roglic edestas laupäevase 36,2-kilomeetrise temposõidu eel Pogacari 57 sekundiga, kuid noor kaasmaalane näitas hiilgavat sõitu ja ületas finišijoone ajaga 55.55.

Sellega edestas ta etapi arvestuses teist-kolmandat kohta jagama jäänud Tom Dumoulini (Team Jumbo-Visma) ning Richie Portet (Trek-Segafredo) 1.21-ga, lõpukilomeetritel näiliselt täiesti läbi olnud Roglic kaotas Pogacarile finišis lõpuks 1.56.

Tour de France'il on ametlikult jäänud sõita veel üks etapp ning Pogacari edu Roglici ees on 59 sekundit, kuid Pariisis sõidavad ratturid tseremoniaalselt ja seal rünnatakse traditsiooniliselt vaid lõpusprindiks.

Pühapäevase etapi järel kroonitakse Pogacar viimase 110 aasta noorimaks Prantsusmaa velotuuri võitjaks, esmaspäeval tähistab sloveen oma 22. sünnipäeva. Mullu võitis ta Hispaania velotuuril kolm etappi ning sai ka kokkuvõttes kolmanda koha, Roglic võitis siis oma karjääri esimese suurtuuri.

"Mul on tunne, et olen unenäos," sõnas Pogacar finiši järel. "Ma ei oska midagi öelda, see on uskumatu. Kui ma seda lõpuks uskuma hakkan, saan tiimi üle väga uhke olla. Sellisel viisil viimasel võistluspäeval kollane liidrisärk võita on uskumatu!"

Tugev temposõit tõstis Porte kokkuvõttes kolmandaks (+3.30), seni viimasel pjedestaalikohal olnud Colombia rattur Miguel Angel Lopez (Astana) langes kuuendaks.

"Pogacar on võimas tšempion ja järgmisel aastal saab olema väga huvitav teda [Egan] Bernali vastu võitlemas näha - nemad on selle spordiala tulevik. Järgmine aasta tõotab olla fantastiline," rääkis Porte Pogacari üllatusvõidust.