Ineose mehed otsustasid etapivõitja, liidrina jätkab Roglic

Pealtnäha ei olnud näha, et ei Kwiatkowski ega Carapaz võidelnud tõsiseks võidu nimel, vaid Ineose ratturid olid mitme raske tõusuga etapil niigi õnnelikud, et lõpuni ees püsisid. Kwiatkowski jaoks oli see esimene täistabamus Tour de France'il.

Ühtlasi on tänavusel velotuuril võidutsenud 12 erineva riigi ratturid, millega korrati Tour de France'i rekordit. Varem on võitjate seltskond olnud nii rahvusvaheline 2007. aastal (kui välja arvata meeskondlikud temposõidud).

Ligemale kahe minutiga kaotas esimesele kahele üldarvestuse favoriitide grupp, kuhu kuulus ka esikolmik Primož Roglic (Jumbo-Visma), Tadej Pogacar (UAE - Team Emirates) ja Miguel Angel Lopez (Astana).

Kokkuvõttes on Roglici edu Pogacari ees 57 sekundit. Lopez kaotab liidrile minuti ja 27 sekundiga. Järgnevad Richie Porte (Trek - Segafredo; +3.06), Mikel Landa (Bahrain - McLaren; +3.28) ja Enric Mas (Movistar; +4.19).

Velotuuri eel suurfavoriidi rollis olnud tiitlikaitsja Egan Bernal (Ineos Grenadiers) jäi Roglicist juba enam kui 19 minuti kaugusele ja loobus edasisest enne eilset etappi.

Tänavusel velotuuril jääb sõita veel kaks tõsisemat etappi, neist üks individuaalne temposõit, ja pigem tseremoniaalne tiirutamine Pariisis.