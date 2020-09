Taanlane sai teise etapivõidu, Roglic säilitas otsustava päeva eel edu

Prantsusmaa velotuuri 19. etapi (Bourg en Bresse - Champagnole; 166 km) võitis taanlane Sören Kragh Andersen (Sunweb), kellele on see tänavuselt Tourilt teiseks etapivõiduks.

Ka 14. etapil võidutsenud taanlane ründas reedel 16 kilomeetrit enne finišit ja edestas teiseks tulnud Mitchelton-Scotti ratturit Luka Mezgeci 53 sekundiga.

Velotuuri kokkuvõttes jätkab liidrina sloveen Primož Roglic, kes lõpetas etapi koos lähimate jälitajatega peagrupis. Enne laupäevast otsustavat 36-kilomeetrist temposõitu on tema edu kaasmaalase Tadej Pogacari (UAE Team Emirates) ees 57 sekundit. Kolmas on Miguel Angel Lopez (Astana; +1.27).