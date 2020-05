Olümpia edasilükkumine võib tulla Farah'le tiitli kaitsmisel kasuks

Mitmekordne olümpiavõitja Mo Farah usub, et Tokyo olümpiamängude edasilükkumine tuleb talle vaid kasuks, kuna nüüd on britil aega 20 kuud treenida tiitli kaitsmiseks 10 000 meetri jooksus.

37-aastane Farah otsustas 2017. aastal keskenduda maratonijooksule, kuid muutis mullu novembris taas meelt, et Tokyo olümpiamängudel kaitsta tiitlit 10 000 meetri jooksus. Olümpiapääset briti kergejõustiklasel veel ei ole, kuid ta ise on võistluse eel optimistlik.

"Olümpia edasilükkumine aitab mind. See annab mulle ühe aasta 10 000 meetri distantsi treenimiseks juurde. Ühesõnaga ma arvan, et mulle tuleb see keeruline aeg kasuks," tunnistas Farah.

Farah on 10 000 meetri jooksus kuldmedali pälvinud nii Londoni kui ka Rio de Janeiro olümpiatel. Samadel mängudel võidutses ta ka 5 000 meetri jooksus. Viimasel distantsil ta Tokyos aga startida endiselt ei plaani.

"Loodetavasti me saame sel aastal mõned võistlused ikka teha, sest sportlasena tahad sa oma vormi kuskil realiseerida. Olgu eesmärgiks olümpiamängud, maailmameistrivõistlused või mõni muu üritus," jätkas Farah, kel on kapis samuti kuus MM-kulda. "Koroonaviiruse pandeemia on kindlasti mõjutanud minu treeninguid, sest ma ei saa käia jõusaalis, võistelda ja paljusid muid asju teha, aga ma olen õnnelik, et mul on kodus jooksulint, millel ma olen saanud treenida. Jõuharjutustele olen püüdnud samuti loominguliselt läheneda. Vaimselt püüan ma positiivseks jääda. Nii kaua, kui me seda suudame, on lihtsam elus hakkama saada."