Valitsev olümpiavõitja Farah Tokyosse ei kvalifitseerunud

Manchesteris peetud Briti meistrivõistlustel oli neljakordsele olümpiavõitjale kutsutud tempotegijad, et ta saaks olümpianormi püüdm. 38-aastane Farah pidi jooksma alla 27 minuti ja 28 sekundi, et Tokyosse pääseda, kuid ta jäi normist 19 sekundi kaugusele, finišeerides ajaga 27.47,04.

"Ma ei teagi, mida mõelda või mis saab edasi," nentis Farah, kes võitis 2012. ja 2016. aastal kuldmedali nii 5000 kui 10 000 m jooksus. "Kui ma ei suuda parimatega võistelda, siis miks üldse vaeva näha?"

Jooks peeti küll külma ja tuulise ilmaga, kuid Farah ei hakanud tingimusi süüdistama. "See pole mingi vabandus. Ma siiralt arvasin, et tulen siia, jooksen normi ära ja lähen tagasi laagrisse," avaldas ta. "Mul on olnud imeline karjäär ja tänane õhtu oli šokeeriv, ma ei teagi, mida öelda."

2018. aastast maratonijooksule keskendunud Farah otsustas veelkord staadionijooksus end proovile panna, kuid tema naasmist segas algselt jalavigastus.