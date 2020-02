Vigastuse saanud neljakordne olümpiavõitja Londoni maratonil ei stardi

Eelmisel ja üle-eelmisel aastal Londonis poolmaratoni võitnud Farah tegi endale treeningutel liiga ning otsustas seetõttu jätkata OM-iks ettevalmistust Aafrikas.

"Minu prioriteet on olla vormis suvisel hooajal," põhjendas Farah. "Sel põhjusel pean ma tegema raske otsuse ja Londonis võistlemata jätma. Loodetavasti olen ma tagasi järgmisel aastal."

Farah on võitnud olümpiakullad 5000 ja 10 000 m jooksus 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudelt. Alates 2017. aastast on ta keskendunud maratonidele, kuid mullu teatas, et Tokyos asub ta esikohta kaitsma just 10 000 m distantsil.