Estonian Cup rattamaratonide sari alustab virtuaalsõitudena

"Tähistame osalejate jaoks kahes Eestimaa paigas kaks statsionaarset 20 - 25 km rada. Peale eriolukorra lõppu alates 25. maist on kõigil registreerunutel võimalus need rajad oma nutiseadmeid kasutades läbida. Nutiseadmesse salvestatud sõidu saab laadida üles estoniancup.ee kodulehele, et oma tulemus kirja saada. Neid saab saata kuni 28. juunini," teatab võistlussari pressiteate vahendusel.

"Alates juulikuust loodame võistlustega jätkata endisel kujul ja kokkulepitud kuupäevadel, kuid võib ka juhtuda, et vastavalt Vabariigi valitsuse otsustele peame jätkama samal moel.

Kahe esimese etapi tähistatud rajad on:

1. Kalevipoja Rattamaraton – stardi ja finišiga Palamusel

2. Raplamaa Rattamaraton – rada valmistatakse ette Keava mägede ümbrusse

Nagu märkasite, ei toimu aga esimesena planeeritud Valgehobusemäe etapp eelkirjeldatud viisil. Otsustasime sellele etapile leida uue kuupäeva meie oma sarja siseselt või koostöös EJL teiste üritustega, kahjustamata ülejäänud EJL rattakalendri huve. Hetkel on Valgehobusemäe etapi toimumisaeg veel lahtine.

Kõik sarja senised eriarvestused jätkuvad ka virtuaalselt:

- 1 ringi läbimisel saab kirja Jetoil Poolmaratoni tulemuse

- 2 ringi läbimisel Gardena Maratoni tulemuse

- 3 ringi läbimisel Hawaii Express GP tulemuse

- lisaks meeste ja naiste üldarvestuse liider, maratoni ja poolmaratoni liider, ArcticSport vahefiniš, Põltsamaa mäefiniš, Hansgrohe kiirenduskilomeetri ja võistkonna arvestused."