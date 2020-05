Tartu juhendajaks pakutud Rikberg: pigeb sooviksin abitreenerina jätkata

Eesti rahvusmeeskonna pikaaegne statistik Alar Rikberg jätkab Tartu Bigbanki meeskonna pingil suure tõenäosusega ka uuel hooajal, ent see, kas ta võtab vastu pea- või abitreeneri rolli, pole veel selge.

Meeskonna mitme tiitlini tüürinud Andrei Ojamets lahkub Tartust ja asub sügisest juhendama Audentese spordigümnaasiumi tütarlapsi. Klubi juht Alari Jõesaar ja mänedžer Hendrik Rikand on avalikult välja öelnud, et sooviksid uue peatreenerina näha just 38-aastast Rikbergi, vahendab Võrkpall24.ee.

"Kogu see teema on veel täiesti algusjärgus ja otseselt kirjutada millestki pole. Oleme lihtsalt korra Hendrikuga telefoni teel rääkinud, et kas selline variant üldse oleks mõeldav," lausus Rikberg.

"Peatreeneriamet ei ole minu esimene eelistus, pigem sooviksin abitreenerina jätkata. Ent kui klubil vahendeid pole, siis mõistan neid ja arvan, et nad teevad õigesti, kui raskes olukorras klubi seest Andreile asendajat otsivad."

