Kangert kritiseerib piiranguid: mis siis see elamise mõnu üldse on?

Profirattur Tanel Kangert pelgab, et valitsuse kavatsused piirata koroonaviiruse pandeemia tõttu avaliku ürituste läbiviimist on jõulisemad kui ehk peaks.

"Ma arvan, et see on suhteliselt keeruline olukord. Otsustajatel samamoodi. Aga kindlasti ei ole meetmed alati proportsionaalsed," leidis ta intervjuus R2 hommikuprogrammile. "Ei saa eitada, et tegu on halva asjaga. Me võime saada sellest mõjutatud, aga tõenäosus on ikkagi väga väike."

"Rääkides sportlastest, siis nakatunuid on loomulikult olnud ka sportlaste seas. Aga sportlase organism on üldjuhul nii tugev, et see ei jäta pikemaaegsed kahjustusi."

"Fernando Gaviria ja ülejäänud, kes veebruaris jäid sellesse haigusesse - nemad sisuliselt põdesid läbi ja ei juhtunud nendega midagi hullu," jätkas eestlane. "Aga seda võrdlusmärki ei saa tõmmata kindlasti kõigile ühiskonnagruppidele."

Kangert rõõmustab, et Eestis on siiski lubatud ja isegi soodustatud õues liikumine. "Üritustest rääkides ma nii optimistlik ei ole. Ma arvan, et väga lühinägelik on keelata kõik väliüritused, ka spordiüritused ära. Minu hinnangul võivad olla sellel väga pikaajalised negatiivsed tagajärjed."

"Üks mõnusamaid asju, mida teha, on ennast proovile panna ja kui seda terve see aasta teha ei saa, siis võib-olla otsest võrdlusmärki ei saa panna, aga kindlasti jätavad paljud sporditegemise üldse ja leiavad muid ebatervislikke asendustegevusi."

Kangert on ka ise teist aastat kaaskorraldaja jalgrattaüritusele Gravel Grinder Estonia ja loodab, et see augusti keskel siiski toimub. "15. augustil üritame inimesed kokku saada. Loomulikult, meie üritus on eksklusiivne, meil ei tule sinna tuhanded, meil on 300 kohta, mida välja müüme. Kas seda lubatakse teha või mitte - ma ei oska öelda."

Profiratturi sõnul pole küsimus üksnes spordis, vaid kultuuris laiemalt. "Kui meil ei toimu ühtegi suvekontserti, väliüritust, siis ma küsiks: mis see elamise mõnu üldse on? Lihtsalt tiksuda, et järgmine aasta läheb paremaks, on minu arust ikkagi väga depressiivne."

"Võin seda kinnitada, et on palju neid, kes elavad spordile kaasa ja saavad sealt elamuse ja jätavad võib-olla muud lollused tegemata ja on produktiivsemad. Ma soovitaks otsustajatel kaaluda, kas kultuuri ja spordi piiramine sellisel määral nagu praegu kavas, on mõistlik otsus."