Tipptreener Peeter Vahtra ootab klubidelt uusi väljakutseid

Eestis on viis kõige kõrgema kutsetasemega treenerit. Üks neist kaheksanda kategooria treeneritest on Peeter Vahtra, kel olnuks käsil hooaja kõige tulisem aeg. Saali asemel on ta aga kodus Kloogarannas, sest koroonakriis keeras kihva nii tema juhitava Audentese spordigümnaasiumi kui U-19 neidude Eesti koondise võistlusplaanid.

"Paar aastat olime valmistunud Euroopa meistrivõistluste valikturniiriks, mis pidi meie jaoks toimuma Soomes mai alguses. Sel hetkel, neljapäeval märtsi keskel, kui saime teada, et kõik on pandud seisma, siis meil oli planeeritud nii, et mitte ühtegi vaba nädalavahetust ei oleks mai alguseni olnud: noorte meistrivõistlused nii A- kui B-klass, Eesti täiskasvanute meistrivõistluste play-off-mängud, rahvusvaheline turniir Riias," loetles Vahtra.

Sellega lõppes ka Vahtra 17 aastat kestnud töö Audentese spordigümnaasiumis. Lisaks noorte juhendamisele võitis ta selle aja jooksul erinevate naiskondadega nii Eesti kui Balti liiga tiitleid ja treenis rahvusnaiskonda. Naiste võrkpall on muutunud Vahtra sõnul eelkõige füüsiliselt võimsamaks.

"Eks võrkpall nagu muu elugi läheb kogu aeg edasi. Võrkpall läheb mitmekülgsemaks ja füüsilisemaks. tugevamaks, võimsamaks," arutles Vahtra. "Kui vaatame siin tipptaset, kes olid huvitatud, nägid seoses sellega, et meie koondis oli EM-finaalturniiril, kes jaksas turniiri lõpuni vaadata, siis kohati on meeste mäng – võimas, kiire, ilus!"

Vahtra jääb ootama uusi väljakutseid klubidelt. Välismaale ta ei kipu, sest enne Audentese perioodi töötas ta 12 hooaega Soomes, olles rakkes nii põhjanaabrite rahvuskoondise, klubide kui sealse spordikooli peatreenerina.

Vahtra ütles, et talente meie noorte seas on, kuid Eesti naiskonna edu sõltub tulevikus mängijate võimalustest treenida ja võistelda profi tasemel.

"Selleks et pääseda naiste koondisega jätkuvalt finaalturniirile, nagu me soovime, eeldab see profitasemel mängimist, sest meie vastas mängivad profid, amatööre enam pole," tõdes Vahtra. "Loodan väga, et andekamad noored siis selle profikarjääri vähemalt mõneks ajaks valivad, muidu on väga raske."

Vahtra töö koondise järelkasvuga Audenteses võtab üle Andrei Ojamets, kes tüüris mullu rahvusnaiskonna esmakordselt EM-ile.