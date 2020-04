Schasmin kehalise kasvatuse e-õppest: teisel nädalal palusin ma tunni ajal toa ära koristada

Lisaks Eesti naiste korvpallikoondise veebipõhisele juhendamisele on Janne Schasmin koroonakriisi ajal andnud e-õppe abil Südalinna Kooli õpilastele kehalise kasvatuse tunde ja oma klubi noortele korvpallitreeninguid. Üksi kodus harjutamisest on pallimängijad juba üksjagu väsinud.

Kuidas on läinud koolitunnid eriolukorra ajal? "Ma usun, et väga hästi. Minu esmane eesmärk oli mitte panna nii lastele kui lastevanematele pinget, harjuda selle olukorraga ja meenutada, mis me tunnis oleme teinud. Kuna mul on esimesed, neljandad, viiendad, kuuendad [klassid], siis nad on suht noored ja on väga palju kordamist," rääkis Schasmin ERR-ile.

Mida on Eesti koondise juhendaja soovitanud lastel teha? "Ikka meie tavapärased harjutused [olid kavas]. Pean möönma, et teisel nädalal palusin ma tunni ajal neil oma tuba korralikult ära koristada ja oma asjad oma kohtadele tagasi panna ja kasutada ikkagist koduseid vahendeid. See oli väljakutseks nii lastele endile kui lastevanematele."

Milline saab edaspidine õpe olema, kui eriolukord jätkub? "Nüüd peab mõtlemas, kuidas minna rohkem didaktilisemaks. Siiamaani oli lihtsalt olukorraga harjumine ja lihtsalt, et liikuda. Eks teame isegi, et esimesed nädalad tuli istumist ja tööd arvuti taga rohkem juurde. Kui nüüd on piirangu seatud ja rutiin tekkinud, siis usun, et saab minna ka rohkem veebipõhisele õppele. Tasapisi liigume selles suunas."

Milline näeb välja korvpallitrennide andmine? "Pärast seda vaheaega hakkaks meil õueveerand – jookseksime, hüppaksime, mängiksime. Treeningruppidega meie klubis on läinud natukene valutumalt. Miks, sest juba teist aastast on meil selline treener, kes on lastele teinud vastavalt nende vajadustele aastaringse plaani ja nad on pidanud seda järgima. Neil on harjumus olnud juba varem ja see toimib meil väga hästi. Nüüd nuputame juurde neid teisi põnevaid asju, et mitte ära unustada, et korvpall on võistkonnamäng."

