Dener Jaanimaa Venemaal: ei ole lihtne alustada uues kohas lihtsalt korteris istudes

Mullu Eesti parimaks käsipalluriks valitud Dener Jaanimaa lahkus aasta alguses Ukraina klubist Zaporožje HC Motor ja siirdus naaberriigi Venemaa tippmeeskonda Moskva Spartak. Eelmisel kahel hooajal kohalikel meistrivõistlustel hõbeda võitnud klubiga sõlmis eestlane 1,5-aastase lepingu, kirjutab Käsipall24.ee.

"Psühholoogiliselt on hetkel raske, alles saabusin Moskvasse, kõik on veel uus ning ei ole lihtne alustada seda aega üksi korteris istudes," ütles Jaanimaa handballfast.com lehele. "Aga üldiselt mulle see linn meeldib ning siin võetakse ka koroonaviirust juba tõsisemalt kui ehk veel mõned nädalad tagasi."

Loe edasi portaalist Käsipall24.ee.