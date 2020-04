Vähene testimine valmistab kergejõustiklastele muret

Tippkergejõustiklasi koondav organisatsioon The Athletics Association viis oma liikmete seas läbi küsitluse, millest selgus, et valdavale enamikule sportlastest teeb muret karantiinitingimustes vähenenud dopingutestide võtmine.

Ühenduse teatel vastas ankeedile 685 sportlast ja 78 protsendile neist valmistas vähenenud testimine muret.

Seoses Tokyo olümpiamängude aasta võrra edasilükkamisega teatas 82 protsenti sportlasi, et jätkab treenimist ja 86 protsenti sportlasi tahab sel aastal veel areenile naasta juhul, kui seda on turvaline teha.

Küll aga ei langenud arvamused nii ühte olümpiakvalifikatsiooni reeglite osas. 60 protsenti vastanutest soovivad, et enne detsembrit saavutatud tulemused läheks mängudele kvalifitseerumisel arvesse, aga 56 protsenti mõtleb ka, et see võib olla ebaõiglane, kuna eriolukorrad üle maailma lõppevad erinevatel aegadel.

Tokyo olümpiamängudele ei pääse mitte hooaja edetabeli, vaid rohkem erinevaid aspekte arvesse võtva reitingusüsteemi alusel. Enam kui neli sportlast viiest on kindlad, et olümpiale kvalifitseerumise reitingusüsteem tuleks üle vaadata.